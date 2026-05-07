الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي إيران تعلن جهوزيتها الكاملة لدعم السفن التجارية في مضيق هرمز

فلسطين

الحية: استهداف أبناء شعبنا رسالة ضغط سياسي.. وتعثر المفاوضات سببه عدم التزام الاحتلال
فلسطين

الحية: استهداف أبناء شعبنا رسالة ضغط سياسي.. وتعثر المفاوضات سببه عدم التزام الاحتلال

2026-05-07 01:20
96

قال رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية إنّ الاستهداف "الإسرائيلي" الذي طال حيّ الدرج في غزة، وأدى إلى استشهاد حمزة الشرباصي وإصابة نجله عزام بجروح بالغة، يشكّل امتداداً للعدوان المستمر على الشعب الفلسطيني، ويدخل في سياق الضغط السياسي ومحاولة فرض الوقائع بالقوة.

وأوضح الحية، في مقابلة مع قناة الجزيرة، أنّ هذا الاستهداف يأتي أيضاً في سياق استهداف الوفد الفلسطيني المفاوض، في إشارة إلى ما جرى في الدوحة في 9 أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، معتبراً أنّ الاحتلال يسعى إلى انتزاع ما يريد عبر القتل والإرهاب.

وأكد أنّ استشهاد الأبناء أو القادة لن يرهب الفلسطينيين، مشدداً على أنّ جميع أبناء الشعب الفلسطيني سواء في التضحيات، وأنّ “كل الشعب الفلسطيني مستهدف”، سواء كان المستهدف مباشراً أو غير مباشر.

وأضاف الحية أنّ الاغتيالات المتواصلة تُظهر أنّ الاحتلال لا يمكن الوثوق بتبريراته، وأنّ رسالته واضحة: إما إخضاع المفاوض الفلسطيني وإما استمرار القتل والتصعيد. لكنه شدد في المقابل على أنّ الشعب الفلسطيني باقٍ في أرضه ولن يغادرها، وسيواصل التمسك بحقوقه الوطنية والسياسية، وفي مقدمتها الدولة وتقرير المصير.

وفي الملف السياسي، أكد الحية أن :إسرائيل" تتنصل من التفاهمات والاتفاقات، قائلاً إنّ وقف إطلاق النار الذي أُقر بضمانات أميركية وبرعاية من الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان يفترض أن ينتهي في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، إلا أنّ الأشهر السبعة الماضية شهدت سقوط أكثر من 850 شهيداً، إلى جانب استمرار التجويع، وتقنين المساعدات، والتضييق على المعابر.

وأشار إلى أنّ حركة حماس رفعت تقارير يومية إلى الوسطاء والضامنين بشأن هذه الخروقات، إلا أنّ "إسرائيل" تجاهلت تلك التقارير بالكامل، ما وضع الوسطاء، وخصوصاً الولايات المتحدة، أمام مسؤولياتهم المباشرة.

ورأى الحية أنّ الخروقات الإسرائيلية تؤكد أنّ إسرائيل لا تريد الالتزام لا بوقف الحرب ولا بالمرحلة الأولى من التفاهمات، معتبراً أنّ هذا التعنت هو السبب المباشر في جمود المفاوضات، لا سيما مع استمرار منع إدخال الغذاء والدواء والمستلزمات الأساسية.

وختم بالإشارة إلى أنّ حركة حماس أبلغت الوسطاء، وكذلك نيكولاي ملادينوف، خلال لقاءات متعددة، أنّها جاهزة للانتقال إلى المرحلة الثانية من المفاوضات فور تنفيذ المرحلة الأولى كاملة، مؤكداً أنّ عدم التزام إسرائيل ببنود المرحلة الأولى هو ما يعرقل أي تقدم سياسي.

الكلمات المفتاحية
قطاع غزة المفاوضات حركة حماس
إقرأ المزيد
المزيد
الحية: استهداف أبناء شعبنا رسالة ضغط سياسي.. وتعثر المفاوضات سببه عدم التزام الاحتلال
الحية: استهداف أبناء شعبنا رسالة ضغط سياسي.. وتعثر المفاوضات سببه عدم التزام الاحتلال
فلسطين منذ 4 ساعات
خرق وقف إطلاق النار مستمر في غزة وغارات ونسف في مناطق في القطاع 
خرق وقف إطلاق النار مستمر في غزة وغارات ونسف في مناطق في القطاع 
فلسطين منذ 17 ساعة
تحت غطاء تسهيلات السفر.. مخاوف من تهجير ناعم في غزة 
تحت غطاء تسهيلات السفر.. مخاوف من تهجير ناعم في غزة 
فلسطين منذ يوم
مستوطن مسلّح يقتحم مدرسة جنوب جنين ويلاحق الطلبة
مستوطن مسلّح يقتحم مدرسة جنوب جنين ويلاحق الطلبة
فلسطين منذ يوم
مقالات مرتبطة
الحية: استهداف أبناء شعبنا رسالة ضغط سياسي.. وتعثر المفاوضات سببه عدم التزام الاحتلال
الحية: استهداف أبناء شعبنا رسالة ضغط سياسي.. وتعثر المفاوضات سببه عدم التزام الاحتلال
فلسطين منذ 4 ساعات
غزة.. اعتداءات
غزة.. اعتداءات "إسرائيلية" يومية في ظل اتفاق وقف إطلاق النار
فلسطين منذ يومين
حركة حماس: جرائم الاحتلال بحقّ الصحفيين لن تحجب حقيقة إجرامه
حركة حماس: جرائم الاحتلال بحقّ الصحفيين لن تحجب حقيقة إجرامه
فلسطين منذ 3 أيام
رغم وقف إطلاق النار.. العدوان
رغم وقف إطلاق النار.. العدوان "الإسرائيلي" على غزة مستمر
فلسطين منذ 4 أيام
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة