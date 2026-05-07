الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي قلق عالمي من فجوة نفطية محتملة رغم المساعي لاحتواء الأزمة

عربي ودولي

كوريا الشمالية: لسنا ملزمين بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
🎧 إستمع للمقال
عربي ودولي

كوريا الشمالية: لسنا ملزمين بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

2026-05-07 03:33
81

قال مندوب كوريا الشمالية الدائم بالأمم المتحدة كيم سونغ، إن “بلاده غير ملزمة بأي شكل من الأشكال بالتزامات بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية”.

جاء ذلك في كلمة المندوب الكوري الشمالي في مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المنعقد في مقر الأمم المتحدة.

وذكر المندوب الدائم، أن “الولايات المتحدة وبعض حلفائها في المؤتمر، يعكرون صفو أجواء الحدث من خلال “التحامل بلا أساس” على وضع كوريا الشمالية كدولة نووية غير موقعة على المعاهدة”.

وأضاف “وضع كوريا الشمالية كدولة نووية لا يتغير بالتصريحات الخطابية للقوى الخارجية أو برغباتهم الأحادية الجانب”، وأوضحُ مرة أخرى أن :كوريا الشمالية ليست ملزمة بأي حال من الأحوال بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية”.

وأشار المندوب الكوري الشمالي إلى أن الموضوع الرئيسي في المؤتمر يجب أن يكون منع “انتهاك الالتزامات” بموجب المعاهدة من جانب الولايات المتحدة وبعض الدول التي تتنصل من التزاماتها وفقا لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية فيما يتعلق بنزع السلاح النووي، و”تلجأ إلى الانتشار النووي”، بما في ذلك تقديم “قوات الردع الموسع” ونقل تكنولوجيا بناء الغواصات النووية.

ونوه كيم سونغ بأن بلاده “ستظل ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها بموجب قانون السياسة الوطنية للقوات النووية ودستور جمهورية كوريا الشمالية، الذي يكرس الوضع القانوني للدولة النووية، من أجل المساهمة الفعالة في جهود المجتمع الدولي لضمان السلام والأمن العالميين والاستقرار الاستراتيجي.”

الكلمات المفتاحية
كوريا الشمالية الأسلحة
إقرأ المزيد
المزيد
قلق عالمي من فجوة نفطية محتملة رغم المساعي لاحتواء الأزمة
قلق عالمي من فجوة نفطية محتملة رغم المساعي لاحتواء الأزمة
عربي ودولي منذ ساعة
كوريا الشمالية: لسنا ملزمين بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
كوريا الشمالية: لسنا ملزمين بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
عربي ودولي منذ ساعتين
إسبانيا تطلب من المفوضية الأوروبية منع عقوبات أميركية على
إسبانيا تطلب من المفوضية الأوروبية منع عقوبات أميركية على "الجنائية الدولية"
عربي ودولي منذ 16 ساعة
الشيخ الكعبي: سلاح المقاومة خط أحمر ولن يُسلَّم ما دام فينا نفس
الشيخ الكعبي: سلاح المقاومة خط أحمر ولن يُسلَّم ما دام فينا نفس
عربي ودولي منذ 16 ساعة
مقالات مرتبطة
كوريا الشمالية: لسنا ملزمين بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
كوريا الشمالية: لسنا ملزمين بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
عربي ودولي منذ ساعتين
كوريا الشمالية تشترط الاعتراف بها قوة نووية للتفاهم مع الولايات المتحدة
كوريا الشمالية تشترط الاعتراف بها قوة نووية للتفاهم مع الولايات المتحدة
عربي ودولي منذ شهرين
مجدّدًا.. كيم أمينًا عامًا للحزب الحاكم في كوريا الشمالية
مجدّدًا.. كيم أمينًا عامًا للحزب الحاكم في كوريا الشمالية
عربي ودولي منذ شهرين
كيم جونغ أون: تجاوزنا المراحل الأصعب ونرسم أولويات المرحلة المقبلة
كيم جونغ أون: تجاوزنا المراحل الأصعب ونرسم أولويات المرحلة المقبلة
عربي ودولي منذ شهرين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة