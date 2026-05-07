الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول

عربي ودولي

قلق عالمي من فجوة نفطية محتملة رغم المساعي لاحتواء الأزمة
🎧 إستمع للمقال
عربي ودولي

قلق عالمي من فجوة نفطية محتملة رغم المساعي لاحتواء الأزمة

2026-05-07 04:07
66

تتجه أسواق النفط العالمية إلى مرحلة أكثر حساسية مع تصاعد المخاوف من شح الإمدادات خلال الأسابيع المقبلة، حتى في حال نجاح الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب.

لن تكون عودة تدفقات النفط من دول الخليج إلى الأسواق العالمية سريعة، إذ تتطلب الشحنات فترة زمنية قبل وصولها إلى المصافي ومراكز الاستهلاك في مختلف أنحاء العالم.

وفي المرحلة الحالية، تلجأ الأسواق إلى المخزونات التجارية والاحتياطيات الطارئة، إضافة إلى النفط المخزن في البحر، للتخفيف من آثار اضطراب الإمدادات في الشرق الأوسط، فيما تواصل شركات الطاقة الاعتماد على احتياطياتها لمواكبة الطلب المرتفع خلال فصل الصيف.

ويرى مسؤولون وخبراء في قطاع الطاقة أن التداعيات الكاملة للأزمة لم تظهر بعد، متوقعين أن تستغرق عودة الإنتاج والصادرات النفطية في المنطقة إلى مستويات ما قبل الحرب عدة أشهر، الأمر الذي يبقي الضغوط مستمرة على أسواق النفط العالمية.

ويأتي ذلك في وقت يشهد عادة زيادة في تكوين المخزونات استعدادا لموسم الذروة الصيفي، مع ارتفاع استهلاك الوقود في قطاعات النقل والطيران والزراعة والشحن، ما يزيد من هشاشة منظومة الطاقة العالمية أمام أي اضطرابات إضافية في الإمدادات.

ويحذر محللون من أن استمرار هذه الظروف قد يطيل فترة ارتفاع أسعار الوقود ويؤخر استقرار الأسواق وعودة الإمدادات إلى مستوياتها الطبيعية.

الكلمات المفتاحية
النفط العالم العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
قلق عالمي من فجوة نفطية محتملة رغم المساعي لاحتواء الأزمة
قلق عالمي من فجوة نفطية محتملة رغم المساعي لاحتواء الأزمة
عربي ودولي منذ ساعة
كوريا الشمالية: لسنا ملزمين بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
كوريا الشمالية: لسنا ملزمين بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
عربي ودولي منذ ساعتين
إسبانيا تطلب من المفوضية الأوروبية منع عقوبات أميركية على
إسبانيا تطلب من المفوضية الأوروبية منع عقوبات أميركية على "الجنائية الدولية"
عربي ودولي منذ 16 ساعة
الشيخ الكعبي: سلاح المقاومة خط أحمر ولن يُسلَّم ما دام فينا نفس
الشيخ الكعبي: سلاح المقاومة خط أحمر ولن يُسلَّم ما دام فينا نفس
عربي ودولي منذ 16 ساعة
مقالات مرتبطة
قلق عالمي من فجوة نفطية محتملة رغم المساعي لاحتواء الأزمة
قلق عالمي من فجوة نفطية محتملة رغم المساعي لاحتواء الأزمة
عربي ودولي منذ ساعة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 5 ساعات
مقر خاتم الأنبياء (ع): ردنا سيكون صاعقًا على أي اعتداء ينطلق من الأراضي الإماراتية
مقر خاتم الأنبياء (ع): ردنا سيكون صاعقًا على أي اعتداء ينطلق من الأراضي الإماراتية
إيران منذ 16 ساعة
مبادرة صينية لإنهاء الحرب وعراقجي من الصين: بكين صديق مخلص لطهران 
مبادرة صينية لإنهاء الحرب وعراقجي من الصين: بكين صديق مخلص لطهران 
عربي ودولي منذ 17 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة