استهدفت المُقاومة الإسلاميّة جرّافة D9 تابعة لجيش العدوّ "الإسرائيليّ" عند خلّة الراج في بلدة دير سريان بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقت إصابة مؤكّدة.

وفي ما يلي نص البيان الصادر عن المقاومة الإسلامية (1):



بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 08:45 الخميس 07-05-2026 جرّافة D9تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ عند خلّة الراج في بلدة دير سريان بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكّدة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الخميس 07-05-2026‏

19 ذو القعدة 1447 هـ

