أفادت صحيفة "معاريف الإسرائيلية" بأنّ 8 جنود أُصيبوا، أمس الأربعاء، في عدة حوادث اصطدمت خلالها محلّقات بالقوات "الإسرائيلية" في جنوب لبنان.

وأقرّ الناطق باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الخميس، بإصابة جندي بجروح خطيرة و3 آخرين بجروح طفيفة، إثر انفجار محلّقة متفجرة استهدفت قوة للاحتلال في جنوب لبنان.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال "إنّ الجنود المصابين نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج"، مشيرًا إلى إبلاغ عائلاتهم بالحادثة.

"معاريف": مسيّرات حزب الله تقلق "إسرائيل" ومخاوف من وصولها إلى الضفة

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "معاريف الإسرائيلية" أنّ "ظاهرة الطائرات المسيّرة تُقلق المؤسسة الأمنية "الإسرائيلية" بشكل متزايد، لا على الحدود الشمالية فحسب".

وقالت الصحيفة: "في ظل استخدام طائرات مسيّرة مزودة بألياف بصرية ضد قوات الجيش "الإسرائيلي" في جنوب لبنان ومستوطنات السياج الحدودي، تحذر مصادر أمنية من أن هذا التهديد قد يمتد إلى الضفة الغربية، ومن ثمّ يُشكّل تحديًا جديدًا لمستوطنات خط التماس، ومدينة شارون، ووسط البلاد (الكيان)".

وأقرت الصحيفة بأنّ ""إسرائيل" لم تصل بعد إلى حل كامل لتهديد الطائرات المسيّرة"، مشيرةً إلى أن "حزب الله استخدم منتجًا جاهزًا، وزوّده بعبوة ناسفة، ووصله بنظام ألياف بصرية، ما يحوّله إلى نظام تشغيل مغلق لا يمكن تعطيله بالحرب الإلكترونية التقليدية".

