الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي العدوان الصهيوني يتواصل.. شهداء وجرحى في غارات مكثّفة 

لبنان

الحرارة تعود الى معدلاتها الموسمية وطقس ربيعي مستقر غدًا
🎧 إستمع للمقال
لبنان

الحرارة تعود الى معدلاتها الموسمية وطقس ربيعي مستقر غدًا

2026-05-07 10:54
102

توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدًا، قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة التي تعود الى معدلاتها الموسمية بخاصة جنوب البلاد، تبقى نسبة الرطوبة منخفضة وتنشط الرياح أحيانا.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:  

طقس ربيعي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط طوال أيام الأسبوع، مع انخفاض في نسبة الرطوبة و ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة لتتخطى معدلاتها الموسمية ابتداء من يوم السبت.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيار بيروت بين 18 و 27، طرابلس بين 15 و 25، وزحلة بين 13 و 27 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس:  
صاف الى قليل الغيوم مع انخفاض بنسبة الرطوبة وارتفاع ملموس بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، مع رياح ناشطة.
الجمعة:  
قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة التي تعود الى معدلاتها الموسمية بخاصة جنوب البلاد، تبقى نسبة الرطوبة منخفضة وتنشط الرياح أحيانا.
السبت:  
صاف مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها الموسمية مع رياح ناشطة.
الأحد:  
صاف الى قليل الغيوم مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية ورطوبة منخفضة ورياح ناشطة.

- الحرارة على الساحل من 15 الى 24 درجة، فوق الجبال من 7 الى 20 درجة، في الداخل من 7 الى 27 درجة.
- الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و 40 كم/س.
- الانقشاع: جيد.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 65 %
- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 20 درجة.
- الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 5,43
- ساعة غروب الشمس: 19,27.

الكلمات المفتاحية
الطقس المناخ
إقرأ المزيد
المزيد
جول إعلامية ميدانية في الرويس بحضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمار
جول إعلامية ميدانية في الرويس بحضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمار
لبنان منذ 24 دقيقة
فيديو | مشاهد من استهداف المقاومة مربض مدفعية مستحدث تابع للعدو في ربّ ثلاثين
فيديو | مشاهد من استهداف المقاومة مربض مدفعية مستحدث تابع للعدو في ربّ ثلاثين
لبنان منذ ساعتين
كاميرا
كاميرا "العهد" تعاين المنطقة المستهدفة من قبل العدو في حارة حريك
لبنان منذ ساعتين
العدوان الصهيوني يتواصل.. شهداء وجرحى في غارات مكثّفة 
العدوان الصهيوني يتواصل.. شهداء وجرحى في غارات مكثّفة 
لبنان منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
الحرارة تعود الى معدلاتها الموسمية وطقس ربيعي مستقر غدًا
الحرارة تعود الى معدلاتها الموسمية وطقس ربيعي مستقر غدًا
لبنان منذ 4 ساعات
طقس لبنان قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة جبلًا وداخلًا
طقس لبنان قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة جبلًا وداخلًا
لبنان 2026-04-28
ارتفاع ملحوظ بالحرارة غداً ورياح ناشطة مع غبار خفيف
ارتفاع ملحوظ بالحرارة غداً ورياح ناشطة مع غبار خفيف
لبنان 2026-04-24
طقس لبنان صافٍ مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع
طقس لبنان صافٍ مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع
لبنان 2026-04-22
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة