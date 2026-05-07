توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدًا، قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة التي تعود الى معدلاتها الموسمية بخاصة جنوب البلاد، تبقى نسبة الرطوبة منخفضة وتنشط الرياح أحيانا.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:

طقس ربيعي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط طوال أيام الأسبوع، مع انخفاض في نسبة الرطوبة و ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة لتتخطى معدلاتها الموسمية ابتداء من يوم السبت.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيار بيروت بين 18 و 27، طرابلس بين 15 و 25، وزحلة بين 13 و 27 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس:

صاف الى قليل الغيوم مع انخفاض بنسبة الرطوبة وارتفاع ملموس بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، مع رياح ناشطة.

الجمعة:

قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة التي تعود الى معدلاتها الموسمية بخاصة جنوب البلاد، تبقى نسبة الرطوبة منخفضة وتنشط الرياح أحيانا.

السبت:

صاف مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها الموسمية مع رياح ناشطة.

الأحد:

صاف الى قليل الغيوم مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية ورطوبة منخفضة ورياح ناشطة.

- الحرارة على الساحل من 15 الى 24 درجة، فوق الجبال من 7 الى 20 درجة، في الداخل من 7 الى 27 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و 40 كم/س.

- الانقشاع: جيد.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 65 %

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 20 درجة.

- الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 5,43

- ساعة غروب الشمس: 19,27.

