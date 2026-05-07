كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

العدوان الصهيوني يتواصل.. شهداء وجرحى في غارات مكثّفة 
2026-05-07 10:56
تتواصل الاعتداءات "الإسرائيلية" الوحشية على الأراضي اللبنانية، مخلفةً دمارًا واسعًا وخسائر بشرية فادحة، في ظل تصعيد ميداني شمل الضاحية الجنوبية لبيروت وقرى الجنوب والبقاع.

ميدانيًا، شهدت ساعات الليل والفجر تصعيدًا عنيفًا؛ حيث أغار طيران العدو الحربي على أطراف بلدة إرزي وبلدة المجادل جنوب لبنان. ومع ساعات الفجر الأولى، استهدفت طائرات العدو "بيك أب" على طريق حبوش بالقرب من مبنى النافعة، ما أدى إلى ارتقاء شهيدين، كما استهدفت مسيّرة معادية شاحنة نقل سيارات (بلاطة) على طريق ميفدون، ما أسفر عن ارتقاء شهيد آخر.

في غضون ذلك، تعرضت بلدات: صريفا، فرون، الغندورية، قلاويه وبرج قلاويه لقصف مدفعي عنيف، تزامن مع رمايات رشاشة وقصف مدفعي استهدف محور عيتا الشعب وراميا.

كما استهدف القصف المدفعي المركز بلدات: حبوش، دير الزهراني، والكفور، فيما أغار الطيران الحربي على كفررمان وأطراف مدينة النبطية والنبطية الفوقا، مع تجدد القصف على وادي الحجير والغندورية.

كما شملت سلسلة الغارات الجوية بلدات: دبين، زوطر الشرقية، كفرا، مجدل زون، صريفا، بيوت السياد، وياطر، وسط تحليق مكثّف للمسيّرات في سماء البقاع الشمالي، وقصف مدفعي طال بلدتي الطيري وكونين.

وكان الطيران الحربي قد استهدف ليل أمس الأربعاء بـ3 صواريخ مبنىً سكنيًا في منطقة حارة حريك المكتظة بالعائلات، ما أدى إلى وقوع إصابات عديدة بين المواطنين وتضرر السيارات والممتلكات المحيطة. كما هرعت سيارات الإسعاف فور وقوع الغارة لنقل المصابين، فيما أعلنت فرق الإنقاذ صباح اليوم الخميس عن انتهاء عمليات رفع الأنقاض وإزالة الردم من مكان الاستهداف.

الحصيلة التراكمية منذ  آذار/مارس

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة اللبنانية، بلغت الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان، منذ الثاني من آذار الماضي وحتى الساعة، 2715 شهيدًا و8353 جريحًا، في إحصائية تظهر حجم المأساة الإنسانية التي يعيشها لبنان.

 

