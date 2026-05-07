في اليوم الـ٢١٠ من اتفاق وقف إطلاق النار، يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" خرقه في قطاع غزة .

هذا؛ وقد أعلنت مصادر طبية استشهاد ٩ فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف "إسرائيلي" استهدف خارج أماكن انتشار جيش الاحتلال "الإسرائيلي" في القطاع خلال ٢٤ ساعة.

كما حاولت "إسرائيل"، في مساء يوم الأربعاء، اغتيال عزام خليل الحية نجل رئيس حركة حماس، في قطاع غزة، خليل الحية في قصف من مسيرة إسرائيلية استهدفت مواطنين، في حي الدرج شرق مدينة غزة، ووصفت مصادر طبية حال عزام الحية بالخطرة، قبل أن يعلن استشهاده صباح اليوم، كما استشهد أحد مرافقيه حمزة الشرباصي.

كذلك استشهد ٣ فلسطينيين وأصيب آخرون، في قصف "إسرائيلي"، استهدف تجمعًا للمواطنين، في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. كما استشهد الفلسطيني نسيم الكلزانى في قصف معادٍ استهدف سيارته في خان يونس ليلتحق بنجله الذي استشهد في بداية الحرب .

في وقت سابق، وصل إلى مجمع الشفاء الطبي جثمان الشهيد رامي أبو وطفة، والذي استشهد في غارة "إسرائيلية" على شارع صلاح الدين قرب محطة أبو جبة، في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. كما استشهد ٣ فلسطينيين متأثرين بجراحهم في قصف "إسرائيلي" سابق استهدف مناطق متفرقة من القطاع .

وفجر اليوم الخميس (7/5/2026)، قصفت مدفعية الاحتلال "الإسرائيلية" بلدة بيت لاهيا وشرق مدينة غزة.

الإحصائيات

منذ إعلان وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء ٨٣٧، إضافة إلى ٢٣٨١ مصابًا، وتمكنت طواقم الإسعاف والدفاع المدني من انتشال جثامين ٧٦٩ شهيدًا من تحت الأنقاض، وفقًا لوزارة الصحة.

وقالت الوزارة: "إن عدد الشهداء، منذ بداية العدوان "الإسرائيلي" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٣، قد بلغ ٧٢٦١٩ و المصابين ١٧٢٤٨٤.

