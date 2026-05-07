كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

سورية: توغل عسكري للاحتلال "الإسرائيلي" في ريفي درعا والقنيطرة

2026-05-07 11:30
أفاد محافظ درعا في سورية بأنّ دورية مؤلفة من 8 سيارات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال "الإسرائيلي"، توغّلت في منطقة وادي الرقاد بريف محافظة درعا الغربي، في تحرّكٍ ميداني مفاجئ.

وبحسب المعلومات، وصلت الآليات العسكرية إلى محيط جسر وادي الرقاد، حيث توقفت وانتشرت في الموقع لفترة من الوقت، دون ورود تفاصيل واضحة حول طبيعة المهمة أو الأسباب وراء هذا التوغل.

كما أضاف أنّ الإجراءات التي تقوم بها هذه القوات داخل المنطقة، لا تزال غير معروفة حتى اللحظة، فيما ساد ترقب في محيط المنطقة وسط غياب أي تعليق رسمي بشأن الحادثة.

من جهته، أفاد المرصد السوري، اليوم الخميس، بتوغل للقوات "الإسرائيلية" داخل الأراضي السورية أمس، حيث دخلت قوة عسكرية مؤلفة من 6 سيارات وحافلة صغيرة بيضاء اللون إلى بلدة الرفيد بريف القنيطرة.

وتأتي هذه التحركات في سياق استمرار الاعتداءات "الإسرائيلية" المتكررة في الأجواء والأراضي السورية، ولا سيّما في الجنوب السوري، والتي تشمل توغلات برية، وإقامة حواجز مؤقتة، وإغلاق طرق، بالتوازي مع عمليات دهم واعتقال تطال المدنيين السوريين.

الرئيس الكوبي: واشنطن تسعى لتدمير اقتصادنا وتلقي باللوم على الكوبيين
