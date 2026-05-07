استنكر الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، الخميس، تصريحات وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو التي يتملص فيها من كون بلاده تفرض حصارًا على هافانا، في حين أصدر البرلمان الكوبي بيانًا رسميًا رفض فيه الأمر التنفيذي الأخير للولايات المتحدة بشأن البلاد.

كانيل: واشنطن سعت وتسعى لتدمير اقتصادنا

وقال كانيل، في منشور على منصة "إكس": "من المثير للاستغراب أن يعلن مسؤول رفيع في الحكومة الأميركية علنًا أن حكومته لا تفرض حصارًا على الطاقة ضد كوبا، وكأنه لا يعلم بما نصّ عليه الأمر التنفيذي الصادر عن رئيسه نفسه في الـ29 من كانون الثاني/يناير الماضي.

وأضاف كانيل: "المثير للاستغراب أيضًا أنه لم يسمع رئيسه والمتحدثة باسم البيت الأبيض وهما يتحدثان عن هذا الموضوع".

كما أعرب عن دهشته من أن "يُلقي باللوم على ما يصفه بعدم كفاءة الكوبيين في الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد، في حين أن الحكومة الأميركية نفسها سعت وتسعى اليوم إلى تدميره، من خلال استثمار موارد ضخمة ورأس مال سياسي كبير لتحقيق ذلك".

ويأتي هذا الموقف ردًا على تصريحات لوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قال فيها، في وقت سابق، إنّه "ليس هناك حصار نفطي على كوبا، في حد ذاته".

وأضاف "اعتادت كوبا الحصول على النفط مجانًا من فنزويلا (...) كانوا يأخذون نحو 60% من هذا النفط ويعيدون بيعه ويحصلون في المقابل على الأموال. لم يكن ذلك يعود حتى بالنفع على الشعب. بالتالي، فإن الحصار الوحيد الذي حدث هو أن الكوبيين قرّروا، أعني الفنزويليين قرّروا، أنّنا لن نعطيكم النفط مجانًا بعد الآن".

الكلمات المفتاحية