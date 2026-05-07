أقرت صحيفة "هآرتس الإسرائيلية" بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب: "يدفع، لأول مرة في حياته، الثمن كاملًا على قرار سيئ، ويجد صعوبة في استيعاب عدم تمكّنه من التنصل من المسؤولية".

"ترامب يواجه معركة بلا مخرج"

هذا؛ وأشارت الصحيفة إلى أن: "ترامب عالق، بعد أكثر من شهرين من محاولات إخضاع إيران في معركة بلا مخرج، أمام عدو عنيد ومحنك لا يعرف الخوف، ولا يخضع للإملاءات".

ولفتت إلى أنه: "ما يزال ممزقًا بين الرغبة في دخول التاريخ قائدًا عسكريًا ورجل دولة غيّر وجه العالم، وبين الرغبة في الفوز بمحبة الجمهور الأميركي، وهو يرفض قبول حقيقة عدم وجود طريقة لـ "تربيع الدائرة" (حل المستحيل)".

كما أكدت الصحيفة أنّ: "النصر السريع والفوتوغرافي (الاستعراضي) الذي كان يأمل تحقيقه ليس بصدد التحقق. هناك خياران أمامه: اتفاق سياسي يتطلب تنازلات، أو حرب طويلة ومكلفة ودامية؛ حرب ستجعله مكروهًا من الجمهور وتصوره كـ "توأم أصهب" لجورج دبليو بوش الذي ورّط الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان".

وقالت الصحيفة: "من الصعب لوم ترامب على عدم قدرته على قبول الوضع، فهذه هي طبيعته؛ على مدى عقود، نجح في هندسة الواقع ليتناسب ومصالحه. بحسب تحقيقات صحافية، عندما كان مطورًا عقاريًا، قام بليّ عدد لا يحصى من القوانين وانتهك بانتظام اتفاقيات مع شركاء تجاريين ومقاولين وموظفين". وخلال مسيرته التجارية، تورط ترامب في أكثر من 4,000 قضية قانونية، منها ست قضايا إفلاس؛ و:"على الرغم من ذلك، نجح في كل مرة في النجاة من الدمار والانتقال إلى المشروع التجاري التالي، من دون مواجهة نتائج التعقيدات والإخفاقات التي وقع فيها"، بحسب الصحيفة.

وأضافت: "دخوله السياسة، والذي عدّ في البداية مجرد خدعة تسويقية، خلق حركة جماهيرية من العدم وغيّر المسار الذي سلكته الولايات المتحدة في سنوات باراك أوباما. لم تنجح أي تصريحات فضائحية، ولا أي "هياكل عظمية" استُخرجت من ماضيه المشبوه مثل "بلاي بوي" نيويوركي، في وقف حملته".

ورأت الصحيفة أن: "انتخابه للرئاسة، خلافًا للتوقعات والاستطلاعات، كان بمنزلة إثبات على أنه "ساحر" قادر على قراءة عقول مؤيديه وإخراج الكثير من العمال والمزارعين من منازلهم للتصويت، بعدما كانوا يشعرون سابقًا بعدم وجود سياسي يمثلهم".

