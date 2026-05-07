الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي فيديو | مشاهد من استهداف المقاومة مربض مدفعية مستحدث تابع للعدو في ربّ ثلاثين

عين على العدو

🎧 إستمع للمقال
عين على العدو

"هآرتس": ترامب يدفع الثمن كاملًا على قرار سيئ لأول مرة في حياته

2026-05-07 12:23
100

أقرت صحيفة "هآرتس الإسرائيلية" بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب: "يدفع، لأول مرة في حياته، الثمن كاملًا على قرار سيئ، ويجد صعوبة في استيعاب عدم تمكّنه من التنصل من المسؤولية".

"ترامب يواجه معركة بلا مخرج"

هذا؛ وأشارت الصحيفة إلى أن: "ترامب عالق، بعد أكثر من شهرين من محاولات إخضاع إيران في معركة بلا مخرج، أمام عدو عنيد ومحنك لا يعرف الخوف، ولا يخضع للإملاءات".

ولفتت إلى أنه: "ما يزال ممزقًا بين الرغبة في دخول التاريخ  قائدًا عسكريًا ورجل دولة غيّر وجه العالم، وبين الرغبة في الفوز بمحبة الجمهور الأميركي، وهو يرفض قبول حقيقة عدم وجود طريقة لـ "تربيع الدائرة" (حل المستحيل)".

كما أكدت الصحيفة أنّ: "النصر السريع والفوتوغرافي (الاستعراضي) الذي كان يأمل تحقيقه ليس بصدد التحقق. هناك خياران أمامه: اتفاق سياسي يتطلب تنازلات، أو حرب طويلة ومكلفة ودامية؛ حرب ستجعله مكروهًا من الجمهور وتصوره كـ "توأم أصهب" لجورج دبليو بوش الذي ورّط الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان".

وقالت الصحيفة: "من الصعب لوم ترامب على عدم قدرته على قبول الوضع، فهذه هي طبيعته؛ على مدى عقود، نجح في هندسة الواقع ليتناسب ومصالحه. بحسب تحقيقات صحافية، عندما كان مطورًا عقاريًا، قام بليّ عدد لا يحصى من القوانين وانتهك بانتظام اتفاقيات مع شركاء تجاريين ومقاولين وموظفين". وخلال مسيرته التجارية، تورط ترامب في أكثر من 4,000 قضية قانونية، منها ست قضايا إفلاس؛ و:"على الرغم من ذلك، نجح في كل مرة في النجاة من الدمار والانتقال إلى المشروع التجاري التالي، من دون مواجهة نتائج التعقيدات والإخفاقات التي وقع فيها"، بحسب الصحيفة.

وأضافت: "دخوله السياسة، والذي عدّ في البداية مجرد خدعة تسويقية، خلق حركة جماهيرية من العدم وغيّر المسار الذي سلكته الولايات المتحدة في سنوات باراك أوباما. لم تنجح أي تصريحات فضائحية، ولا أي "هياكل عظمية" استُخرجت من ماضيه المشبوه مثل "بلاي بوي" نيويوركي، في وقف حملته".

ورأت الصحيفة أن: "انتخابه للرئاسة، خلافًا للتوقعات والاستطلاعات، كان بمنزلة إثبات على أنه "ساحر" قادر على قراءة عقول مؤيديه وإخراج الكثير من العمال والمزارعين من منازلهم للتصويت، بعدما كانوا يشعرون سابقًا بعدم وجود سياسي يمثلهم".

الكلمات المفتاحية
دونالد ترامب العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
"هآرتس": ترامب يدفع الثمن كاملًا على قرار سيئ لأول مرة في حياته
عين على العدو منذ ساعتين
مطلب طهران ورسالة الجيش
مطلب طهران ورسالة الجيش "الإسرائيلي": "عدم تعريض إنجاز تحقّق بالدم للخطر"
عين على العدو منذ ساعتين
العدو يُقر.. 8 جرحى في صفوف الجيش
العدو يُقر.. 8 جرحى في صفوف الجيش "الإسرائيلي" جراء محلّقات حزب الله الأربعاء
عين على العدو منذ 4 ساعات
هآرتس: الجيش
هآرتس: الجيش "الإسرائيلي" يحجب بيانات تسريح آلاف الجنود بسبب وضعهم النفسي
عين على العدو منذ 21 ساعة
مقالات مرتبطة
إيران: لن نتراجع عن حقوقنا النووية
إيران: لن نتراجع عن حقوقنا النووية
إيران منذ 30 دقيقة
"هآرتس": ترامب يدفع الثمن كاملًا على قرار سيئ لأول مرة في حياته
عين على العدو منذ ساعتين
مضيق هزيمة ترامب عنوان بارز في الصحف الإيرانية
مضيق هزيمة ترامب عنوان بارز في الصحف الإيرانية
إيران منذ 4 ساعات
قلق عالمي من فجوة نفطية محتملة رغم المساعي لاحتواء الأزمة
قلق عالمي من فجوة نفطية محتملة رغم المساعي لاحتواء الأزمة
عربي ودولي منذ 10 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة