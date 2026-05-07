أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الجريمة الاعتداءات التي يرتكبها العدو الصهيوني في قطاع غزة، وآخرها جريمة اغتيال القيادي في حركة حماس حمزة الشرباصي، في غارة جوية على مدينة غزة، أدت أيضًا إلى ارتقاء عزام الحية، نجل القيادي في الحركة خليل الحية.

وقال حركة الجهاد الإسلامي في بيان اليوم الخميس 07 أيار/مايو 2026: "تواصل حكومة مجرمي الحرب في الكيان الغاصب تصعيد جرائمها ضد قطاع غزة، ويشنّ جيش الاحتلال اعتداءات مستمرة، تستهدف تنفيذ عمليات اغتيال بحق كوادر قوى المقاومة وقادتها، ولا سيما في حركتي الجهاد الإسلامي وحماس، كان آخرها الغارة الغادرة التي استهدفت أمس القيادي في كتائب عز الدين القسامي، حمزة الشرباصي، ما أدّى إلى إصابة عدد آخر، من بينهم الشهيد عزام، نجل رئيس حركة حماس في غزة، خليل الحية، الذي استشهد صباح اليوم متأثرًا بجراحه".

أضافت الحركة: "إنّ أهداف العدو من هذه الاستهدافات هي محاولة فرض شروطه على قطاع غزة، والتهرّب من تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى، التي التزمت بها المقاومة كاملة، وتعطيل لكل جهود وقف حرب الإبادة على قطاع غزة التي يستمر الكيان فيها من خلال استمراره في ارتكاب المجازر، وتعطيل حركة المعابر، ولا سيما معبر رفح، والتنكر لكل الاتفاقات التي تفضي إلى إعادة الإعمار".

وتابعت الحركة في بيانها: "إننا إذ نتقدم من القائد الوطني الكبير، خليل الحية، ومن الإخوة في كتائب القسام وحركة حماس، بأحرّ التعازي بالشهداء الذين ارتقوا على طريق الأقصى المبارك وطريق الكرامة والحرية والتحرير، ونسأل الله أن يتقبلهم في عليين، وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل، فإننا نؤكد ان الجرائم التي يواصل العدو ارتكابها لن تزيد قوى المقاومة إلا ثباتًا وصلابة".

