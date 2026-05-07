أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الاسلامي إبراهيم رضائي أن الجمهورية الإسلامية في إيران لن تتراجع عن حقوقها النووية، مشددًا على أن "حق التخصيب من الخطوط الحمراء".

وقال رضائي، في مقابلة تلفزيونية إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تقدم على أي تراجع في الملف النووي وحقوق الشعب الإيراني، ومنها حق التخصيب، وهي ملتزمة في المفاوضات بمبادئها وخطوطها الحمراء".

وأعلن أن فرض السيادة الإيرانية على مضيق هرمُز يُعدّ أيضًا من الخطوط الحمراء الأخرى لإيران، وقال: "إن الأعداء يسعون من خلال الترويج للخلافات داخل البلاد إلى إظهار إيران في موقع ضعف، لكن الحقيقة هي أن جميع المسؤولين وأركان النظام متحدون ومتفقون على الدفاع عن المصالح الوطنية والصمود في وجه المطامع الجائرة".

رضائي شدّد على أن "استراتيجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي المقاومة في وجه الضغوط والتهديدات، مضيفًا: "لقد خططت الجمهورية الإسلامية الإيرانية في فترة ما بعد الحرب التي استمرت أربعين يومًا لاستعادة قواها وتعزيز قدراتها الدفاعية، وهي اليوم تواجه أي سيناريو بمزيد من الجاهزية".

وأشار رضائي إلى فشل أميركا في تحقيق أهدافها من العدوان على إيران، قائلًا: "لقد فشلت أمريكا وأعوانها في تحقيق أهدافهم، فلم يفلحوا لا في إضعاف إرادة الشعب الإيراني ولا في بلوغ غاياتهم المتعلقة بقدرات البلاد؛ ولذلك يواجهون اليوم تحديات أكثر خطورة".

كذلك شدد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي، على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتحدث من موقع قوة، قائلًا: "إن إيران، في الميدان والساحة السياسية، وبالاعتماد على قدراتها الداخلية وتماسكها الوطني، في موقع لا ترى حاجة فيه لمنح امتيازات للطرف الآخر، وتدافع بقوة عن مصالح وحقوق شعبها.

كما أكد رضائي أن الظروف الراهنة هي نتيجة صمود ومقاومة الشعب الإيراني، وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة لأي تطور أو سيناريو محتمل، وستمضي قدمًا في طريق الدفاع عن المصالح الوطنية بكل اقتدار.

