كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

قاليباف: الأميركيون عادوا لنشر الأخبار المزيفة حول المفاوضات
قاليباف: الأميركيون عادوا لنشر الأخبار المزيفة حول المفاوضات

2026-05-07 14:57
رأى رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) في إيران، محمد باقر قاليباف، أن الأميركيين عادوا الآن إلى نهجهم المعتاد في نشر الأخبار المزيفة في ما يتعلق بسير المفاوضات.

ورد قاليباف على الأخبار المزيفة التي نشرها الأميركيون حول المفاوضات، عبر موقع "أكسيوس" قائلًا: "إن عملية "إيها الرفاق، ثقوا بي" قد فشلت، وهم عادوا الآن إلى نهجهم المعتاد في نشر الأخبار المزيفة".

وشدد قاليباف على أن ما ينشره موقع "أكسيوس" من أخبار عن المفاوضات هو "جزء من الحرب النفسية التي يشنها الأميركيون بعد هزيمتهم الثقيلة في العملية العسكرية في مضيق هرمز".

وأطلق قاليباف على موقع أكسيوس، المصدر الرئيسي لنشر الأخبار الكاذبة من البيت الأبيض، لقب "فوكس"، مستوحيًا ذلك من الكلمة الإنجليزية "Faux" التي تعني كاذب أو مزيف.

الجمهورية الاسلامية في إيران محمد باقر قاليباف العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
القوات المسلحة الايرانية: إذا مارس العدو الغطرسة فسنلحق به هزيمة مذلة
