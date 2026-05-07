رأى رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) في إيران، محمد باقر قاليباف، أن الأميركيين عادوا الآن إلى نهجهم المعتاد في نشر الأخبار المزيفة في ما يتعلق بسير المفاوضات.

ورد قاليباف على الأخبار المزيفة التي نشرها الأميركيون حول المفاوضات، عبر موقع "أكسيوس" قائلًا: "إن عملية "إيها الرفاق، ثقوا بي" قد فشلت، وهم عادوا الآن إلى نهجهم المعتاد في نشر الأخبار المزيفة".

وشدد قاليباف على أن ما ينشره موقع "أكسيوس" من أخبار عن المفاوضات هو "جزء من الحرب النفسية التي يشنها الأميركيون بعد هزيمتهم الثقيلة في العملية العسكرية في مضيق هرمز".

وأطلق قاليباف على موقع أكسيوس، المصدر الرئيسي لنشر الأخبار الكاذبة من البيت الأبيض، لقب "فوكس"، مستوحيًا ذلك من الكلمة الإنجليزية "Faux" التي تعني كاذب أو مزيف.

