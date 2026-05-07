כانת البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

حمادة: لن يبقى محتل في أرضنا
2026-05-07 16:02
الأميركيون يحاولون أن يلتقطوا المشهد الأخير ليحفظوا ماء الوجه
أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة "أن العدو الصهيو- أميركي لم يحقق أهداف عدوانه على إيران ولبنان، مضيفًا بأن الأميركي يتخبط أمام معضلة مضيق هرمز، وقدرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الثبات.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال احتفال بمناسبة ذكرى أربعين يومًا على ارتقاء كوكبة من الشهداء السعداء، من عشيرة آل جعفر وهم: صخر وفداء ووائل وعلي، والشهيد هادي كردية، والذي اقيم في بلدة سهلات الماء في قضاء الهرمل.

ورأى النائب حمادة أن الأميركيين يحاولون الآن "أن يلتقطوا المشهد الأخير ليحفظوا ماء الوجه".

وشدد على أنه "لن يبقى محتل في أرضنا في جنوب لبنان، وستخرج الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومعها أشراف هذه الأمة، لتكون قوة رئيسية على مستوى العالم، الذي اجتمع عليها، لكنه سقط عند أقدام مجاهديها وثباتها وقوتها وقدرتها وذكائها".

ودعا النائب حمادة لـ"عدم إعارة أي اهتمام لأولئك الذين لا يملكون إلا الصوت والطبل والمزمار لهذا العدو، كلما ظنوا أنه انتصر، ثم لا يلبثوا أن يعودوا لينسجوا مع لبنان الواحد الموحد".

وأكد أن "لا فتنة في لبنان، وأن المقاومين الذين يواجهون العدو يمنعون الفتنة في لبنان، الذي سيبقى وطنًا نهائيًا لكل اللبنانيين".

المقاومة الإسلامية لبنان حزب الله الشهداء ايهاب حمادة
