أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية العميد رضا طلائي أن أميركا لن تتمكن من الخروج من المستنقع الذي علقت فيه، من دون الاعتراف بحقوق الشعب الإيراني، والابتعاد عن الكيان الصهيوني المجرم والإرهابي، والاستسلام لحقائق الميدان".

وقال العميد طلائي في تصريح له اليوم الخميس 07 أيار/مايو 2026: "إن العدو الأميركي - الصهيوني يجب أن يعترف بحقوق الشعب الإيراني، وينبغي على أميركا أن تنأى بنفسها عن الكيان الصهيوني المجرم، وهذا من شأنه أن يهيّئ أرضية إنهاء الحرب".

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية أنه "من دون الاعتراف بحقوق الشعب الإيراني، والابتعاد عن الكيان الصهيوني المجرم والإرهابي، والاستسلام لحقائق الميدان، لن تتمكن أميركا من الخروج من المستنقع الذي علقت فيه"؛ مضيفًا أن "استشهاد قادة مثل الشهيد قاسم سليماني كان وسيبقى عاملًا في إعادة إنتاج القدرة الدفاعية لإيران".

ورأى العميد طلائي أن "أساس القوة الدفاعية في البلاد قائم على القاعدة الشعبية"؛ مبينًا أن "العمق الاستراتيجي للقوة الدفاعية الإيرانية هو الشعب الإيراني، وأن منظمة تعبئة المستضعفين تمثل محور القوة الشعبية في مكونات القدرة الدفاعية والوطنية".

