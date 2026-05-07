يواصل العدو الصهيوني إجرامه الهمجي ووحشيته، مرتكبًا المجازر بحقّ المدنيين، ضاربًا عرض الحائط كافة القوانين والمواثيق والشرائع والاتفاقات الدولية.

وفي آخر المستجدّات، تعرضت النبطية ومنطقتها صباح اليوم الخميس (7 أيار/ مايو 2026)، لعدوان جوي "إسرائيلي" أدى إلى ارتقاء شهيد وعدد من الجرحى، إضافة إلى دمار كبير في المباني والمنازل.

كما استشهد العامل في مجال الدليفري في النبطية شربل عساف، جراء الغارة التي استهدفت مدينة النبطية قبل ظهر اليوم.

وشنّت الطائرات الحربية "الإسرائيلية" غارة على حي المسلخ في مدينة النبطية مستهدفة مبنى سكنيًا ودمرته، في وقت نفذت فيه مسيّرة معادية غارة في محيط المدرسة الإنجيلية في النبطية أيضًا، وبعد أقل من خمس دقائق شنت المقاتلات الحربية "الإسرائيلية" غارة على مبنى سكني في محيط المدرسة الإنجيلية في النبطية ودمرته، وألحقت أضرارًا فادحة بالمباني السكنية والمحال التجارية، كما تسببت الغارة بانقطاع الطريق الرئيسية باتجاه النبطية الفوقا.

وهرعت فرق الإسعاف التابعة لـ"إسعاف النبطية" و"بيت الطلبة" و"الهيئة الصحية الإسلامية" و"كشافة الرسالة الإسلامية" والصليب الأحمر والدفاع المدني إلى مكان الغارة، وعملت على فتح الطريق والكشف عن وجود إصابات بين الأهالي الصامدين في المنطقة.

هذا؛ ونفذت مسيّرة معادية غارة على منطقة تول - النبطية، وعلى أثر الاستهداف توجّه فريق الدفاع المدني التابع لـ"الهيئة الصحية الإسلامية" لتفقد المكان، قبل أن يعاود الطيران الحربي "الإسرائيلي" شن غارة على المنطقة، ما أدى إلى إصابة عنصرين من الفريق وتضرر سيارة الإسعاف بشكل كبير، وأُتبع هذا العدوان بغارة على حي القلعة في بلدة حاروف حيث دُمّر منزل.

كما شنّت مسيّرة معادية غارة بصاروخ موجه استهدفت دراجة نارية عند مفترق بلدة بريقع - قضاء النبطية، وأفيد بارتقاء شهيد.

وأدت الغارة الجوية المعادية التي استهدفت بلدة الدوير بعيد منتصف ليل الأربعاء - الخميس إلى تدمير منزل من آل حمام في حي بير زبيب، وإلحاق أضرار هائلة بعشرات المنازل والمحال التجارية في الحي المذكور، كما قطعت الطريق نحو مدخل البلدة، وعملت جرافة صغيرة تابعة لـ"كشافة الرسالة الإسلامية" على فتحها، كما تم استهداف الدوير بعد ظهر اليوم بغارتين عنيفتين.

عدوان واسع

وواصل العدو "الإسرائيلي" عدوانه الجوي الواسع بعد ظهر اليوم الخميس، على منطقة النبطية مستهدفًا بلدة زوطر الشرقية بغارة جوية، كما تعرضت بلدة القصيبة لغارة مماثلة.

وتعرض فريق الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية للاستهداف على طريق عام عدشيت أثناء إخلاء إصابة، وقد حالت العناية الإلهية دون وقوع إصابات في صفوف المسعفين.

ونفّذت مسيّرة معادية غارة على بلدة حبوش، فيما تعرضت بلدة دير الزهراني لغارة دمرت مبنى على جانب الأوتوستراد، وأفيد بارتقاء شهيد.

أيضًا، شنّت مسيّرة معادية عدة غارات استهدفت مفترق النميرية على أوتوستراد كفروة - زفتا، وأصابت في إحداها سيارة.

كما تعرض عصر اليوم الخميس، حي الرام عند أطراف بلدة كفروة لجهة زفتا لغارة، بالتزامن مع قصف مدفعي "إسرائيلي" استهدف حرج علي الطاهر عند أطراف بلدة النبطية الفوقا، وقصف فوسفوري طال بلدتي زوطر الشرقية ويحمر الشقيف.

واستهدفت غارة بلدة دبين - حي القلعة، كما أغار الطيران الحربي المعادي على بلدة زوطر الشرقية، وتعرضت بلدة أرنون لغارة مماثلة.

ونفّذت مسيّرة معادية غارتين استهدفتا بلدة دبين، وذلك بعد وقت قصير من غارة شنّها الطيران الحربي على البلدة نفسها، كما نفذت مسيّرة معادية غارة على محيط جبانة بلدة كفرصير.

وحلّقت طائرة استطلاع مسيّرة في أجواء صور، لا سيما فوق ثكنة بنوا بركات، وصولًا إلى أجواء الشبريحا والعباسية شمال شرق صور.

وشنّت مسيّرة غارة ثالثة على بلدة دبين - قضاء مرجعيون، فيما أغار الطيران الحربي المعادي على منزل في بلدة عين بعال، ما أدى إلى ارتقاء شهيدين فلسطينيين.

كما تعرّضت بلدات زبقين والمنصوري وبيوت السياد والحنية ومجدل زون وجبال البطم لقصف مدفعي "إسرائيلي"، ونفذ الطيران الحربي "الإسرائيلي" غارة على بلدة بلاط استهدفت سيارة رباعية الدفع من نوع رانج روفر.

واستهدف الطيران المسيّر المعادي دراجة نارية في بلدة قاقعية الجسر، فيما شنّ الطيران الحربي المعادي غارتين استهدفتا بلدة حاريص في قضاء بنت جبيل.

كذلك، استهدف الطيران المعادي بشكل مباشر، بغارة، فريق الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية في مجدل سلم، وأفيد بوقوع إصابات.

كما نُفذت غارات عنيفة على بلدات جبال البطم وزبقين - صور، وحداثا والطيري وكفرا - بنت جبيل.

الكلمات المفتاحية