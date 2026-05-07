أكد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارجي أنه "إذا أراد العدو ممارسة الغطرسة فسنلحق به هزيمة مخزية ومذلة".

وقال العميد شكارچي في تصريح له اليوم الخميس 07 أيار/مايو 2026: "إن وضع القوات المسلحة جيد جدًا وقوي، وهي مقتدرة، وكلما حاول الأعداء اختبار قوتنا باؤوا بالفشل.

وأضاف المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية: "إن آخر هزيمة لهم كانت في مشروع تحرير مضيق هرمز، حيث مُنوا بالفشل الكامل ببركة دماء الشهداء واللطف الإلهي".

وختم العميد شكارجي، مشيرًا إلى سعي العدو للخداع وتوجيه الضربات خلال المفاوضات، وقال: "نحن سنلحق هزيمة مخزية ومذلة بالعدو إذا أراد ممارسة الغطرسة، وهذا ما قد حدث بالفعل".



