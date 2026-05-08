العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
03:44 |ويترز: بما أن الفحم لا يعتمد على مضيق هرمز كالغاز، ويُستورد من طرق أكثر أمانًا كأستراليا والمناجم المحلية، فقد أصبح "وقودًا للبقاء"
02:19 |بعثة روسيا بالأمم المتحدة: حرية الملاحة في الخليج لن تستعاد إلا مع انتهاء النزاع ووقف الأعمال القتالية
02:19 |بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة: لا ندعم محاولات إدراج لغة غير متوازنة تجاه طهران مع تجاهل الأسباب الجذرية للأزمة
02:18 |بعثة روسيا بالأمم المتحدة: موسكو أوضحت موقفها ومخاوفها الأساسية بشأن مشروع القرار المطروح بمجلس الأمن
02:17 |بعثة روسيا بالأمم المتحدة: اعتماد مشاريع قرارات أحادية الجانب قد يؤدي إلى موجة تصعيد جديدة في الشرق الأوسط
02:16 |بعثة روسيا بالأمم المتحدة: ندعو أعضاء مجلس الأمن إلى عدم تأجيج التوتر عبر الدفع بمشاريع قرارات تصادمية
01:03 |بحرية حرس الثورة: العملية نُفذت باستخدام صواريخ باليستية وصواريخ كروز مضادة للسفن وطائرات مسيّرة انتحارية شديدة الانفجار
01:01 |بحرية حرس الثورة الجيش الأمريكي خرَق وقف إطلاق النار عبر الاعتداء على ناقلة نفط إيرانية قرب ميناء جاسك
01:01 |بحرية حرس الثورة: مدمرات تابعة للجيش الأمريكي اقتربت من مضيق هرمز قبل تنفيذ العملية الإيرانية
00:21 |بقائي يتقدم بالتعازي لعائلات الشهداء ويؤكد تضامن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع لبنان في مواجهة الاعتداءات الصهيونية.
00:18 |المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يدين بشدة الهجمات الإرهابية التي شنّها الكيان الصهيوني على المناطق السكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت.
00:18 |بقائي: العدوان الصهيوني على الضاحية الجنوبية أسفر عن شهداء وجرحى وتدمير واسع للبنى التحتية في لبنان
00:15 |مقر خاتم الأنبياء: سنوجه لأمريكا وداعميها ردًا ساحقًا على أي تعرض أو عدوان بكل قوة ودون أدنى تردد
00:14 |مقر خاتم الأنبياء: القوات المسلحة الإيرانية ردت باستهداف قطع عسكرية أمريكية شرق مضيق هرمز وجنوب تشابهار وألحقت أضرار كبيرة بها
00:13 |وكالة تسنيم عن مصادر: نُفذ الهجوم على المدمرات الأمريكية المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة انقضاضية
00:13 |وكالة تسنيم عن مصدر عسكري: هجمات البحرية الإيرانية على المدمرات الأمريكية في بحر عُمان مستمرة
00:12 |وكالة تسنيم عن مصادر: 3 مدمرات أمريكية تعرضت لهجوم بصواريخ ومسيرات من قبل البحرية الإيرانية قرب مضيق هرمز
00:12 |وكالة تسنيم عن مصادر: المدمرات الأمريكية التي هاجمتها البحرية الإيرانية قرب مضيق هرمز تتجه نحو بحر عمان