כانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة

2026-05-08 00:11
03:44 |
رويترز: دفعت الحرب الدول الآسيوية إلى الإسراع في استخدام الفحم كبديل للنفط
03:44 |
ويترز: بما أن الفحم لا يعتمد على مضيق هرمز كالغاز، ويُستورد من طرق أكثر أمانًا كأستراليا والمناجم المحلية، فقد أصبح "وقودًا للبقاء"
02:25 |
التلفزيون الإيراني: هجمات العدو على المدن والجزر جنوبي البلاد لم تؤد إلى خسائر بشرية
02:19 |
بعثة روسيا بالأمم المتحدة: حرية الملاحة في الخليج لن تستعاد إلا مع انتهاء النزاع ووقف الأعمال القتالية
02:19 |
بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة: لا ندعم محاولات إدراج لغة غير متوازنة تجاه طهران مع تجاهل الأسباب الجذرية للأزمة
02:18 |
بعثة روسيا بالأمم المتحدة: موسكو أوضحت موقفها ومخاوفها الأساسية بشأن مشروع القرار المطروح بمجلس الأمن
02:17 |
بعثة روسيا بالأمم المتحدة: اعتماد مشاريع قرارات أحادية الجانب قد يؤدي إلى موجة تصعيد جديدة في الشرق الأوسط
02:16 |
بعثة روسيا بالأمم المتحدة: ندعو أعضاء مجلس الأمن إلى عدم تأجيج التوتر عبر الدفع بمشاريع قرارات تصادمية
01:58 |
التلفزيون الإيراني: الوضع في الجزر والمدن الساحلية على مضيق هرمز عاد إلى طبيعته
01:39 |
إعلام العدو: إيران قادرة على الصمود لفترة طويلة أخرى قبل التوصل لاتفاق
01:03 |
بحرية حرس الثورة: العملية نُفذت باستخدام صواريخ باليستية وصواريخ كروز مضادة للسفن وطائرات مسيّرة انتحارية شديدة الانفجار
01:02 |
بحرية حرس الثورة تعلن تنفيذ عملية مشتركة واسعة ودقيقة ضد مدمرات أمريكية في مضيق هرمز
01:01 |
بحرية حرس الثورة الجيش الأمريكي خرَق وقف إطلاق النار عبر الاعتداء على ناقلة نفط إيرانية قرب ميناء جاسك
01:01 |
بحرية حرس الثورة: مدمرات تابعة للجيش الأمريكي اقتربت من مضيق هرمز قبل تنفيذ العملية الإيرانية
00:23 |
بقائي: الكيان الصهيوني يواصل اعتداءاته العسكرية ضد لبنان بشكل متكرر.
00:21 |
بقائي يتقدم بالتعازي لعائلات الشهداء ويؤكد تضامن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع لبنان في مواجهة الاعتداءات الصهيونية.
00:18 |
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يدين بشدة الهجمات الإرهابية التي شنّها الكيان الصهيوني على المناطق السكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت.
00:18 |
بقائي: العدوان الصهيوني على الضاحية الجنوبية أسفر عن شهداء وجرحى وتدمير واسع للبنى التحتية في لبنان
00:15 |
مقر خاتم الأنبياء: سنوجه لأمريكا وداعميها ردًا ساحقًا على أي تعرض أو عدوان بكل قوة ودون أدنى تردد
00:14 |
وكالة تسنيم : بدأت أحداث الليلة باعتداء الجيش الأمريكي على ناقلة نفط إيرانية
00:14 |
مقر خاتم الأنبياء: عدوان أمريكي استهدف مناطق مدنية في بندر خمير وسيريك وجزيرة قشم
00:14 |
مقر خاتم الأنبياء: القوات المسلحة الإيرانية ردت باستهداف قطع عسكرية أمريكية شرق مضيق هرمز وجنوب تشابهار وألحقت أضرار كبيرة بها
00:13 |
وكالة تسنيم عن مصادر: نُفذ الهجوم على المدمرات الأمريكية المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة انقضاضية
00:13 |
وكالة تسنيم عن مصدر عسكري: هجمات البحرية الإيرانية على المدمرات الأمريكية في بحر عُمان مستمرة
00:12 |
وكالة تسنيم عن مصادر: 3 مدمرات أمريكية تعرضت لهجوم بصواريخ ومسيرات من قبل البحرية الإيرانية قرب مضيق هرمز
00:12 |
وكالة تسنيم عن مصادر: المدمرات الأمريكية التي هاجمتها البحرية الإيرانية قرب مضيق هرمز تتجه نحو بحر عمان
العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران الوعد الصادق 4
