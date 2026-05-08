أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، مساء الخميس 7 أيار/ مايو 2026، بشدة الهجمات الإرهابية التي شنّها الكيان الصهيوني على المناطق السكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت، والتي أدت إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين اللبنانيين وتدمير البنى التحتية في لبنان.

وقدّم بقائي تعازيه لعائلات الشهداء، وأعرب عن تضامن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع لبنان في مواجهة اعتداءات الكيان الصهيوني، متمنيًا الشفاء العاجل لجرحى هذا الهجوم الإرهابي.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى استمرار الاعتداءات العسكرية للكيان الصهيوني ضد لبنان، واستخدامه المتكرر للأسلحة المحظورة، بما فيها القنابل الفوسفورية، معتبرًا أن هذا الوضع هو نتيجة مباشرة للدعم والتواطؤ الأمريكي وبعض الدول الأخرى، منها ألمانيا وبريطانيا، مع هذا الكيان في انتهاك القوانين وارتكاب الإبادة الجماعية وجرائم الحرب بحق شعوب المنطقة.

كما شدد على مسؤولية مجلس الأمن الدولي وجميع الدول في محاسبة ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم.

