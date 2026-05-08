الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي بحريّة حرس الثورة: استهدفنا مدمرات أميركية في هرمز وأجبرنا 3 سفن حربية على الانسحاب

إيران

مقر خاتم الأنبياء: أميركا خرقت وقف إطلاق النار وإيران ردّت باستهداف قطع عسكرية
🎧 إستمع للمقال
إيران

مقر خاتم الأنبياء: أميركا خرقت وقف إطلاق النار وإيران ردّت باستهداف قطع عسكرية

2026-05-08 00:56
96

أعلن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي أن «الجيش الأميركي المعتدي والإرهابي وقطاع الطرق، قام بخرق وقف إطلاق النار عبر استهداف ناقلة نفط إيرانية كانت تتحرك من المياه الساحلية الإيرانية في منطقة جاسك باتجاه مضيق هرمز، وكذلك استهداف سفينة أخرى كانت تدخل مضيق هرمز مقابل ميناء الفجيرة في الإمارات.

وأضاف أن الولايات المتحدة نفّذت في الوقت نفسه، وبالتعاون مع بعض دول المنطقة، اعتداءات جوية على مناطق مدنية في سواحل بندر خمیر وسيريك وجزيرة قشم.

وأكد المتحدث أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ردّت فورًا، وفي إجراء مقابل، باستهداف القطع العسكرية الأمريكية شرق مضيق هرمز وجنوب ميناء تشابهار، وألحقت بها خسائر كبيرة.

وشدد على أن الولايات المتحدة المجرمة والمعتدية والدول الداعمة لها يجب أن تدرك أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما في السابق، ستردّ بقوة ومن دون أي تردد على أي اعتداء أو تجاوز.

الكلمات المفتاحية
مضيق هرمز وقف إطلاق النار العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران مقر خاتم الأنبياء
إقرأ المزيد
المزيد
مشاهد من الرد ا الإيراني على انتهاك القوات الأمريكية لوقف إطلاق النار في مضيق هرمز
مشاهد من الرد ا الإيراني على انتهاك القوات الأمريكية لوقف إطلاق النار في مضيق هرمز
إيران منذ 4 دقائق
بحريّة حرس الثورة: استهدفنا مدمرات أميركية في هرمز وأجبرنا 3 سفن حربية على الانسحاب
بحريّة حرس الثورة: استهدفنا مدمرات أميركية في هرمز وأجبرنا 3 سفن حربية على الانسحاب
إيران منذ ساعتين
مقر خاتم الأنبياء: أميركا خرقت وقف إطلاق النار وإيران ردّت باستهداف قطع عسكرية
مقر خاتم الأنبياء: أميركا خرقت وقف إطلاق النار وإيران ردّت باستهداف قطع عسكرية
إيران منذ 3 ساعات
بقائي: العدوان على الضاحية الجنوبية جريمة إرهابية بدعم أمريكي وغربي
بقائي: العدوان على الضاحية الجنوبية جريمة إرهابية بدعم أمريكي وغربي
إيران منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
مشاهد من الرد ا الإيراني على انتهاك القوات الأمريكية لوقف إطلاق النار في مضيق هرمز
مشاهد من الرد ا الإيراني على انتهاك القوات الأمريكية لوقف إطلاق النار في مضيق هرمز
إيران منذ 4 دقائق
بحريّة حرس الثورة: استهدفنا مدمرات أميركية في هرمز وأجبرنا 3 سفن حربية على الانسحاب
بحريّة حرس الثورة: استهدفنا مدمرات أميركية في هرمز وأجبرنا 3 سفن حربية على الانسحاب
إيران منذ ساعتين
مقر خاتم الأنبياء: أميركا خرقت وقف إطلاق النار وإيران ردّت باستهداف قطع عسكرية
مقر خاتم الأنبياء: أميركا خرقت وقف إطلاق النار وإيران ردّت باستهداف قطع عسكرية
إيران منذ 3 ساعات
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 4 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة