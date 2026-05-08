أعلن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي أن «الجيش الأميركي المعتدي والإرهابي وقطاع الطرق، قام بخرق وقف إطلاق النار عبر استهداف ناقلة نفط إيرانية كانت تتحرك من المياه الساحلية الإيرانية في منطقة جاسك باتجاه مضيق هرمز، وكذلك استهداف سفينة أخرى كانت تدخل مضيق هرمز مقابل ميناء الفجيرة في الإمارات.

وأضاف أن الولايات المتحدة نفّذت في الوقت نفسه، وبالتعاون مع بعض دول المنطقة، اعتداءات جوية على مناطق مدنية في سواحل بندر خمیر وسيريك وجزيرة قشم.

وأكد المتحدث أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ردّت فورًا، وفي إجراء مقابل، باستهداف القطع العسكرية الأمريكية شرق مضيق هرمز وجنوب ميناء تشابهار، وألحقت بها خسائر كبيرة.

وشدد على أن الولايات المتحدة المجرمة والمعتدية والدول الداعمة لها يجب أن تدرك أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما في السابق، ستردّ بقوة ومن دون أي تردد على أي اعتداء أو تجاوز.

