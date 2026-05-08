أعلنت قيادة القوة البحرية في حرس الثورة الإسلامية أن الجيش الأميركي خرق وقف إطلاق النار عبر الاعتداء على ناقلة نفط تابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية قرب ميناء جاسك، إضافة إلى اقتراب مدمرات تابعة له من مضيق هرمز.

وأضافت القيادة أنه تم تنفيذ عملية مشتركة واسعة ودقيقة للغاية ضد مدمرات العدو باستخدام أنواع مختلفة من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز المضادة للسفن، إلى جانب طائرات مسيّرة انتحارية مزودة برؤوس شديدة الانفجار.

وأكدت أن العملية استهدفت مدمرات تابعة للجيش الأميركي، مشيرة إلى أن عمليات الرصد الاستخباراتي تشير إلى وقوع خسائر كبيرة في صفوف العدو الأميركي.

كما أوضحت بحريّة حرس الثورة أن ثلاث سفن حربية معادية انسحبت بسرعة من منطقة مضيق هرمز عقب تنفيذ العملية.

