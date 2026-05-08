كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

الحصاد اليومي لعمليات المقاومة الإسلامية بتاريخ 7-05-2026
2026-05-08 01:49
 دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار، والإعتداء على المدنيّين وتدمير بيوتهم وقراهم في جنوب لبنان وارتقاء شهداء وعدد من الجرحى، واستنادًا إلى الحقّ في مقاومة الاحتلال ودحره، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الخميس 07/05/2026، 13 بيانًا عسكريًا وفقًا للآتي:

1- السّاعة 15:45 أمس الأربعاء 06-05-2026 استهداف آلية نميرا في بلدة بنت جبيل بمحلّقة انقضاضية وتحقيق إصابة مؤكدة.

2- السّاعة 17:00 أمس الأربعاء 06-05-2026 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ في بلدة الطيبة بمسيّرة انقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.

3- السّاعة 08:45 استهداف جرّافة D9 تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ عند خلّة الراج في بلدة دير سريان بمحلّقة انقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.

4- السّاعة 10:15 استهداف دبابة ميركافا في بلدة البيّاضة بقنبلة ألقتها محلّقة وتحقيق إصابة مباشرة.

5- السّاعة 10:18 استهداف مركز قيادي تابع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة البيّاضة بمحلّقة انقضاضية وتحقيق إصابة مؤكدة.

6- السّاعة 14:00 استهداف تجمّع لآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة شمع بصلية صاروخيّة.

7- السّاعة 14:30 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ شرق بلدة البيّاضة بصلية صاروخيّة.

8- السّاعة 14:45 استهداف دبابة ميركافا في مدينة بنت جبيل بمحلّقة انقضاضية وتحقيق إصابة مؤكدة. عند الساعة 14:50 تدخلت آليات عسكرية لسحب الدبابة فاستهدفها المجاهدون بقذائف المدفعية.

9- السّاعة 14:45 استهداف منصّة قبّة حديديّة مستحدثة قرب موقع جلّ العلاّم بمحلّقة انقضاضيّة ما أدّى إلى تدميرها.

10- بين السّاعة 15:00 والسّاعة 17:00 استهداف تجمّعات لجيش العدوّ الإسرائيليّ عند خلّة الراج لجهة النهر في بلدة دير سريان بقذائف المدفعيّة.

11- السّاعة 15:30 استهداف تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند خلّة الراج في بلدة دير سريان بمحلّقة انقضاضيّة.

12- السّاعة 16:30 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند مثلّث علمان  - القصير بمحلّقتين انقضاضيّتين.

13- السّاعة 18:30 استهداف مركز قيادي مستحدث تابع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة البيّاضة بقذائف المدفعيّة.


إنّ المقاومة الاسلاميّة معنيّة بالدفاع عن أرضها وشعبها خصوصًا مع تجاوز العدو الإسرائيلي الحدود بإجرامه، وهذا أقل الواجب للجمه ومنعه من التمادي في أهدافه الخطيرة على لبنان دولةً وشعباً ومقاومة.

 

