أكدت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة أن مشروع القرار الذي أعدته روسيا والصين بشأن إيران لا يزال مطروحا على طاولة مجلس الأمن.

واعلنت البعثة أن حركة الملاحة في الخليج ستعود إلى طبيعتها بعد انتهاء الصراع، داعية مجلس الأمن إلى تجنب الترويج لمشاريع قرارات أحادية الجانب تحمل مخاطر اندلاع موجة جديدة من التصعيد في المنطقة.

وشددت على عدم دعمها لمحاولات حشو مشروع القرار الخاص بمضيق هرمز بصياغات غير متوازنة.

وأضافت البعثة الدبلوماسية الروسية أنها أوصلت مخاوفها بشأن هذا المشروع إلى جميع أعضاء المجلس.

وفي الختام، جددت روسيا تأكيدها على ضرورة تسوية الأوضاع في الشرق الأوسط عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية، بما يؤدي إلى تفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران.

من جانبه، انتقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة والبحرين بشأن التطورات في مضيق هرمز.

ويذكر أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو كان قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي أن الولايات المتحدة قدمت مشروع قرار جديد لمجلس الأمن بشأن مضيق هرمز، يتضمن طلبا لإيران بـ”وقف الهجمات، وزرع الألغام، وفرض الرسوم”.

كما أعرب روبيو في وقت لاحق أنه غير واثق من دعم روسيا لمشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن بشأن مضيق هرمز.

