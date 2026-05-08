כانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

روسيا تؤكد تمسكها بالمشروع الروسي-الصيني بشأن إيران وترفض الصياغات "غير المتوازنة"
روسيا تؤكد تمسكها بالمشروع الروسي-الصيني بشأن إيران وترفض الصياغات “غير المتوازنة”

2026-05-08 04:53
أكدت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة أن مشروع القرار الذي أعدته روسيا والصين بشأن إيران لا يزال مطروحا على طاولة مجلس الأمن.

واعلنت البعثة أن حركة الملاحة في الخليج ستعود إلى طبيعتها بعد انتهاء الصراع، داعية مجلس الأمن إلى تجنب الترويج لمشاريع قرارات أحادية الجانب تحمل مخاطر اندلاع موجة جديدة من التصعيد في المنطقة.

وشددت على عدم دعمها لمحاولات حشو مشروع القرار الخاص بمضيق هرمز بصياغات غير متوازنة.

وأضافت البعثة الدبلوماسية الروسية أنها أوصلت مخاوفها بشأن هذا المشروع إلى جميع أعضاء المجلس.

وفي الختام، جددت روسيا تأكيدها على ضرورة تسوية الأوضاع في الشرق الأوسط عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية، بما يؤدي إلى تفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران.

من جانبه، انتقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة والبحرين بشأن التطورات في مضيق هرمز.

ويذكر أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو كان قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي أن الولايات المتحدة قدمت مشروع قرار جديد لمجلس الأمن بشأن مضيق هرمز، يتضمن طلبا لإيران بـ”وقف الهجمات، وزرع الألغام، وفرض الرسوم”.

كما أعرب روبيو في وقت لاحق أنه غير واثق من دعم روسيا لمشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن بشأن مضيق هرمز.

الكلمات المفتاحية
روسيا مضيق هرمز الصين إيران
