كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

 لولا من واشنطن: الحرب على إيران ستسبب ضررًا أكبر مما يدركه ترامب
2026-05-08 09:44
أكد الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، أنّ الحرب على إيران ستسبّب "ضررًا أكبر" مما يدركه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك بعد لقاء الرئيسين في واشنطن العاصمة، الخميس.

وفي مؤتمر صحافي أعقب الاجتماع، قال الرئيس البرازيلي: "أعتقد أنّ غزو إيران سيسبّب ضررًا أكبر مما يعتقد ترامب".

وأضاف لولا بخصوص موقفه من الأزمة مع إيران: "ترامب لن يغيّر أساليبه بسبب اجتماع دام ثلاث ساعات معي". 

وأردف بالقول: "ولكن هناك عدة افتراضات، فترامب يعتقد أنّ الحرب قد انتهت، في حين أنّ ذلك ليس الواقع، لكني لا أنوي مجادلته بشأن رؤيته للحرب". 

وفي السياق، صرّح لولا بأنّه عرض التوسّط في أيّ محادثات دبلوماسية والمساعدة في حلّ الصراع.

وقال الرئيس البرازيلي "إنه سلّم ترامب نسخة من الاتفاق النووي لعام 2010 الذي توسّطت فيه البرازيل وتركيا مع إيران"، موضحًا أنّ الاتفاق كان "أفضل بكثير" من الجهود اللاحقة التي بذلتها الولايات المتحدة.
 

دونالد ترامب لولا دا سيلفا العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
تخبّط أميركي متواصل.. إدارة ترامب تصعّد ضد العراق وايران معًا
جمعية "الوفاق": بيان الداخلية البحرينية يُنذر بحملة أمنية ذات طابع مذهبي
تقرير سري لـ"CIA": إيران حافظت على قدراتها العسكرية وقادرة على الصمود بوجه الحصار 
