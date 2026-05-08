أكد الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، أنّ الحرب على إيران ستسبّب "ضررًا أكبر" مما يدركه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك بعد لقاء الرئيسين في واشنطن العاصمة، الخميس.

وفي مؤتمر صحافي أعقب الاجتماع، قال الرئيس البرازيلي: "أعتقد أنّ غزو إيران سيسبّب ضررًا أكبر مما يعتقد ترامب".

وأضاف لولا بخصوص موقفه من الأزمة مع إيران: "ترامب لن يغيّر أساليبه بسبب اجتماع دام ثلاث ساعات معي".

وأردف بالقول: "ولكن هناك عدة افتراضات، فترامب يعتقد أنّ الحرب قد انتهت، في حين أنّ ذلك ليس الواقع، لكني لا أنوي مجادلته بشأن رؤيته للحرب".

وفي السياق، صرّح لولا بأنّه عرض التوسّط في أيّ محادثات دبلوماسية والمساعدة في حلّ الصراع.

وقال الرئيس البرازيلي "إنه سلّم ترامب نسخة من الاتفاق النووي لعام 2010 الذي توسّطت فيه البرازيل وتركيا مع إيران"، موضحًا أنّ الاتفاق كان "أفضل بكثير" من الجهود اللاحقة التي بذلتها الولايات المتحدة.



