الحرارة تتخطى معدلاتها بدءًا من الغد وتستمر طوال الأسبوع

2026-05-08 10:18
توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للدفاع المدني ان يكون الطقس غدًا، قليل الغيوم الى غائم جزئيًا بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة ورياح ناشطة.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:  

طقس ربيعي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط طوال أيام الأسبوع مع انخفاض بنسبة الرطوبة وارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة لتتخطى معدلاتها الموسمية ابتداء من يوم السبت.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيار بيروت بين 18 و 27، طرابلس بين 15 و 25، وزحلة بين 13 و 27 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة:  
قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة و تبقى نسبة الرطوبة منخفضة مع رياح ناشطة أحيانا.
السبت:  
قليل الغيوم الى غائم جزئيًا بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة ورياح ناشطة.
الأحد:  
قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل من دون تعديل على الساحل، مع رطوبة منخفضة وبقاء الرياح ناشطة.
الإثنين:  
صاف اجمالا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ورطوبة منخفضة مع استمرار الرياح الناشطة.

- الحرارة على الساحل من 17 الى 26 درجة، فوق الجبال من 10 الى 24 درجة، في الداخل من 9 الى 28 درجة.
- الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و35 كم/س.
- الانقشاع: جيد.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50  و 75 %
- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 20 درجة.
- الضغط الجوي: 765 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 5,43
- ساعة غروب الشمس: 19,27.

