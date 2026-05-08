عمليات المقاومة الإسلامية ليوم الجمعة 08 أيار/مايو 2026
عمليات المقاومة الإسلامية ليوم الجمعة 08 أيار/مايو 2026

2026-05-08 13:23
بيان رقم (1):‏
بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ "الإسرائيليّ" لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 09:45 الجمعة 08-05-2026 جرّافة D9 تابعة لجيش العدوّ "الإسرائيليّ" في بلدة البيّاضة بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مباشرة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الجمعة 08-05-2026‏
20 ذو القعدة 1447 هـ
 

بيان رقم (2):‏
بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ "الإسرائيليّ" لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 11:50 الجمعة 08-05-2026 تجمّعًا لآليّات وجنود جيش العدوّ "الإسرائيليّ" في مدينة الخيام بقذائف المدفعيّة.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الجمعة 08-05-2026‏
20 ذو القعدة 1447 هـ

 

بيان رقم (3):‏
بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ "الإسرائيليّ" لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 16:30 أمس الخميس 07-05-2026 دبّابة "ميركافا" عند مجرى النهر في أطراف بلدة دير سريان بصاروخ موجّه وحقّقوا إصابة مؤكّدة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الجمعة 08-05-2026‏
20 ذو القعدة 1447 هـ


بيان رقم (4):‏
بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ "الإسرائيليّ" لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 16:40 أمس الخميس 07-05-2026 تجمّعًا لجنود جيش العدوّ "الإسرائيليّ" عند مجرى النهر في أطراف بلدة دير سريان بصاروخ موجّه.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الجمعة 08-05-2026‏
20 ذو القعدة 1447 هـ
 

 

 

الشيخ الخطيب أكد على دور المقاومة: نأسف أن يكون دمنا رخيصًا الى هذا الحد في نظر البعض
عمليات المقاومة الإسلامية ليوم الجمعة 08 أيار/مايو 2026
فيديو| المقاومة الإسلامية تستهدف موقع بلاط المستحدث مقابل راميا بصليةٍ صاروخيّة
خطة وطنية طارئة لدعم المزارعين واستعادة الإنتاج الزراعي جنوبًا
الشيخ الخطيب أكد على دور المقاومة: نأسف أن يكون دمنا رخيصًا الى هذا الحد في نظر البعض
عمليات المقاومة الإسلامية ليوم الجمعة 08 أيار/مايو 2026
فيديو| المقاومة الإسلامية تستهدف موقع بلاط المستحدث مقابل راميا بصليةٍ صاروخيّة
الحرارة تتخطى معدلاتها بدءًا من الغد وتستمر طوال الأسبوع
