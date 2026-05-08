الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي مشاهد من عملية استهداف تجمّع لآليات العدو "الإسرائيلي" في بلدة دير سريان بصليةٍ صاروخ

إيران

البحرية الإيرانية ترد على انتهاك أميركا لوقف إطلاق النار
🎧 إستمع للمقال
إيران

البحرية الإيرانية ترد على انتهاك أميركا لوقف إطلاق النار

2026-05-08 14:16
118

أعلنت القوات البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في بيان لها، أنها ردت على اعتداء المدمرات التابعة للعدو الأميركي والذي طال سفينتين إيرانيتين، باستخدامها صواريخ كروز ومسيّرات حربية.

وجاء في بيان القوات البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم الجمعة، أنه فيما يخص العدوان البحري الذي نفذه الأعداء داخل المياه الساحلية الإيرانية، فقد هاجمت القوات البحرية للجيش باستخدام أنواع الصواريخ والمسيّرات الحربية والقذائف، المدمرات الأميركية التي خرقت اتفاق وقف إطلاق النار من خلال اعتدائها على سفينتين ايرانيتين قبالة مضيق هرمز وفي المياه الساحلية للبلاد.

وأضاف البيان : على خلفية هذا الرد، فقد غيرت المدمرات الأميركية المعتدية مسارها وتركت المنطقة.

الكلمات المفتاحية
مضيق هرمز اميركا ايران
إقرأ المزيد
المزيد
الخارجية الإيرانية تندّد بانتهاكات أميركا لوقف النار في مضيق هرمز
الخارجية الإيرانية تندّد بانتهاكات أميركا لوقف النار في مضيق هرمز
إيران منذ ساعة
رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى: ترامب يلجأ الى الأضاليل
رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى: ترامب يلجأ الى الأضاليل
إيران منذ ساعتين
البحرية الإيرانية توقف ناقلة نفط مُخالفة في مضيق هرمز 
البحرية الإيرانية توقف ناقلة نفط مُخالفة في مضيق هرمز 
إيران منذ ساعتين
عراقجي: وقف الحرب ورفع العقوبات شرط عودة الملاحة في مضيق هرمز
عراقجي: وقف الحرب ورفع العقوبات شرط عودة الملاحة في مضيق هرمز
إيران منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
أزمة كبيرة داخل الجيش الأميركي
أزمة كبيرة داخل الجيش الأميركي
عربي ودولي منذ 46 دقيقة
الخارجية الإيرانية تندّد بانتهاكات أميركا لوقف النار في مضيق هرمز
الخارجية الإيرانية تندّد بانتهاكات أميركا لوقف النار في مضيق هرمز
إيران منذ ساعة
بعد زيارة بن فرحان... جعجع يتراجع عن
بعد زيارة بن فرحان... جعجع يتراجع عن "حماسته"
نقاط على الحروف منذ ساعتين
رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى: ترامب يلجأ الى الأضاليل
رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى: ترامب يلجأ الى الأضاليل
إيران منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة