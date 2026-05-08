أعلنت القوات البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في بيان لها، أنها ردت على اعتداء المدمرات التابعة للعدو الأميركي والذي طال سفينتين إيرانيتين، باستخدامها صواريخ كروز ومسيّرات حربية.

وجاء في بيان القوات البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم الجمعة، أنه فيما يخص العدوان البحري الذي نفذه الأعداء داخل المياه الساحلية الإيرانية، فقد هاجمت القوات البحرية للجيش باستخدام أنواع الصواريخ والمسيّرات الحربية والقذائف، المدمرات الأميركية التي خرقت اتفاق وقف إطلاق النار من خلال اعتدائها على سفينتين ايرانيتين قبالة مضيق هرمز وفي المياه الساحلية للبلاد.

وأضاف البيان : على خلفية هذا الرد، فقد غيرت المدمرات الأميركية المعتدية مسارها وتركت المنطقة.

