أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الأوضاع في مضيق هرمز مرتبطة بشكل مباشر بالعدوان المفروض على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشددًا على أن الملاحة الطبيعية في المضيق لن تعود إلا بوقف الحرب ورفع الحصار والعقوبات غير القانونية.

وفي رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والدول الأعضاء في المنظمة الدولية، ووزير الخارجية الصيني، انتقد عراقجي مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة والبحرين بشأن مضيق هرمز، لافتًا إلى أنه يتجاهل الأسباب الحقيقية للتوتر في المنطقة.

وأوضح عراقجي أن ما يجري في المضيق هو نتيجة مباشرة بالحرب العدوانية غير المبررة وغير القانونية التي تشنها الولايات المتحدة ضد إيران، مضيفًا أن الهدف من المشروع المطروح هو إعادة صياغة الوقائع وتبرير إجراءات سابقة ضد الجمهورية الاسلامية.

وحذّر وزير الخارجية الإيراني من استخدام مجلس الأمن الدولي كأداة لتبرير السياسات الأحادية، مؤكدًا أن تمرير مثل هذه المشاريع قد يضر بمصداقية المجلس ويؤدي إلى تسييس قراراته، خصوصًا في حال الاستناد إلى الفصل السابع بشكل غير متوازن.

كما أشار إلى أن النص المطروح يتبنى روايات انتقائية ويتجاهل الانتهاكات المرتبطة بالإجراءات الأميركية، بما في ذلك ما وصفه بالحظر البحري غير القانوني.

ودعا وزير الخارجية الإيراني الدول الأعضاء إلى اتخاذ موقف مسؤول ورفض دعم أي مشروع قرار من شأنه، تكريس نهج أحادي أو تبرير الإجراءات غير القانونية، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الاستقرار في المنطقة يتحقق عبر الالتزام بالقانون الدولي وليس عبر الضغوط.

