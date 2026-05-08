أوقفت القوات البحرية التابعة لجيش الجمهورية الإسلامية الايرانية ناقلة النفط "أوشن كوي"، لمخالفتها للقوانين والإجراءات المعمول بها في مضيق هرمز.

وأفادت وكالات الأنباء الإيرانية بأن قوات المغاوير البحرية التابعة للجيش الإيراني، نفذت عملية خاصة، احتجزت خلالها ناقلة النفط المخالفة "أوشن كوي" (OCEAN KOI)، "التي كانت تسعى إلى إحداث خلل في صادرات النفط ومصالح الشعب الإيراني".

وكالة مهر الإيرانية قالت من ناحيتها إنه "بموجب قرار المجلس الأعلى للأمن القومي وأمر قضائي، قامت القوات البحرية التابعة للجيش الإيراني، ضمن عملية خاصة في بحر عُمان، بضبط ناقلة النفط "أوشن كوي" التي كانت تحمل شحنة نفطية تابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي كانت تستغل الأوضاع في المنطقة وتحاول عرقلة صادرات النفط والإضرار بمصالح الشعب الإيراني".

أضافت الوكالة: "في هذه العملية، وجّهت قوات الكوماندوز والمشاة البحرية التابعة للجيش والبحرية ناقلة النفط المخالفة إلى الساحل الجنوبي للبلاد، وسلّمتها إلى السلطات القضائية".

وأكدت البحرية الإيرانية أنها ستدافع بكل قوة عن مصالح وممتلكات الشعب الإيراني في المياه الإقليمية لإيران، ولن تتسامح مع أي منتهك أو معتدٍ.

