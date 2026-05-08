جال وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين برفقة المفوضة الأوروبية للمساواة والجاهزية وإدارة الأزمات حجة لحبيب على أقسام العناية المركزة للأطفال (PICU) والطوابق الطبية في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت حيث تفقدا عددًا من الأطفال الجرحى الذين يعالجون من إصابات بليغة جراء الاعتداءات "الإسرائيلية" على جنوب لبنان، وذلك في إطار برنامج ACWA الذي يدعمه الاتحاد الأوروبي (ECHO) ومنظمة اليونيسف، والمخصص لتقديم الرعاية الطبية المنقذة للحياة للأطفال المصابين جراء الحرب.

شارك في الجولة سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دي وال، وممثل منظمة اليونيسف (UNICEF) في لبنان ماركولويجي كورسي، وممثلة عن مكتب "ECHO" بياتريس نافارو، مؤسس صندوق "غسان أبو ستة للأطفال الدكتور غسان أبو ستة، ونائب رئيس الجامعة الأميركية للشؤون الطبية وعميد كلية الطب الدكتور ريمون صوايا، ومدير المركز الطبي في الجامعة جوزيف عتيق، ورئيس قسم طب الأطفال والمراهقين الدكتور ميشال عبود.

وخلال الجولة عاين الوفد الأطفال الذين يتلقون العلاج ومن بينهم من فقدوا ذويهم خلال الحرب. وكان توثيق لعدد من الحالات من قبل فرق إعلامية دولية لنقل قصص الأطفال ومعاناتهم إلى العالم.

وشملت اللقاءات زيارة تفقدية للإعلامية زينب فرج التي أصيبت في بلدة الطيري مع زميلتها الشهيدة آمال خليل، وقد نقلتها وزارة الصحة إلى الجامعة الأميركية لاستكمال علاجها من إصاباتها البليغة.

وتضمنت الجولة لقاء ختاميًا لتقييم الاحتياجات المتزايدة، حيث تم التأكيد على استمرار دعم برنامج "ACWA" لتوفير الجراحات التخصصية والرعاية الطويلة الأمد للأطفال المتضررين.

الكلمات المفتاحية