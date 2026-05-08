الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول

فلسطين

اعتداءات صهيونية بالجملة في الضفة الغربية.. شق طرقات وإحراق مركبات واقتلاع أشجار
🎧 إستمع للمقال
فلسطين

اعتداءات صهيونية بالجملة في الضفة الغربية.. شق طرقات وإحراق مركبات واقتلاع أشجار

2026-05-08 18:01
25

واصل المستوطنون الصهاينة اعتدءاتهم المتصاعدة على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة، وارتكبوا مزيدًا من هذه الاعتداءات بدعم ومواكبة من سلطات الاحتلال التي تؤمن لهم الحماية.

وفي سياق هذه الاعتداءات أقدم المستوطنون الصهاينة، اليوم الجمعة 08 أيار/مايو 2026 على شق طريق استعماري بين قريتي المغير وخربة أبو فلاح شمال شرق رام الله. 

وأفادت مصادر محلية، بأن جرافة للمستوطنين قامت بجرف أراضٍ وشق طريق استعماري في جبل "سيع" الواقع بين القريتين، في إطار الاستيلاء على مزيد من أراضي المواطنين لصالح ربط عدد من البؤر الاستعمارية في المنطقة ببعضها. وفي السياق ذاته، اقتحم مستوطنون أراضي المواطنين بين قرية جلجليا وبلدة سنجل شمال رام الله.

وفي السياق أيضًا؛ اقتحم مستوطنون صهاينة أراضي المواطنين الواقعة بين قرية جلجليا وبلدة سنجل شمال رام الله، فيما اقتحم عشرات المستوطنين أطراف بلدة عبوين ونفذوا أعمالًا استفزازية قرب منازل المواطنين.

وفي اعتداء آخر، أقدم مستوطنون صهاينة على إحراق مركبة تعود لأحد المواطنين الفلسطينيين في قرية أبو فلاح شمال شرق رام الله، وكتبوا شعارات عنصرية على جدران المنازل عقب اقتحامهم أطراف القرية.

وفي جنوب نابلس، اقتلع مستوطنون عددًا من أشجار الزيتون من أراضي المزارعين في قرية قصرة، ضمن سلسلة اعتداءات متواصلة تستهدف الأراضي الزراعية وممتلكات الفلسطينيين.

هذا، وتشهد الضفة الغربية المحتلة تصعيدًا متواصلًا في اعتداءات الاحتلال والمستوطنين، عبر عمليات هدم وتجريف واستهداف للأراضي الزراعية وممتلكات الفلسطينيين، في إطار سياسة تهدف إلى التضييق على الأهالي وتهجيرهم من أراضيهم.

الكلمات المفتاحية
الضفة الغربية الاعتداءات الإسرائيلية
إقرأ المزيد
المزيد
اعتداءات صهيونية بالجملة في الضفة الغربية.. شق طرقات وإحراق مركبات واقتلاع أشجار
اعتداءات صهيونية بالجملة في الضفة الغربية.. شق طرقات وإحراق مركبات واقتلاع أشجار
فلسطين منذ 16 دقيقة
"الجهاد الإسلامي" تدين جريمة اغتيال حمزة الشرباصي
فلسطين منذ يوم
٩ شهداء بنيران الجيش
٩ شهداء بنيران الجيش "الإسرائيلي" خلال ٢٤ ساعة
فلسطين منذ يوم
الحية: استهداف أبناء شعبنا رسالة ضغط سياسي.. وتعثر المفاوضات سببه عدم التزام الاحتلال
الحية: استهداف أبناء شعبنا رسالة ضغط سياسي.. وتعثر المفاوضات سببه عدم التزام الاحتلال
فلسطين منذ يوم
مقالات مرتبطة
اعتداءات صهيونية بالجملة في الضفة الغربية.. شق طرقات وإحراق مركبات واقتلاع أشجار
اعتداءات صهيونية بالجملة في الضفة الغربية.. شق طرقات وإحراق مركبات واقتلاع أشجار
فلسطين منذ 16 دقيقة
بالفيديو | لحظة استهداف العدو لسيارة إسعاف تابعة للهيئة الصحية الإسلامية في تول
بالفيديو | لحظة استهداف العدو لسيارة إسعاف تابعة للهيئة الصحية الإسلامية في تول
لبنان منذ يوم
تصعيد استيطاني جديد: خطة بملايين الدولارات لتوسيع المستوطنات في الضفة
تصعيد استيطاني جديد: خطة بملايين الدولارات لتوسيع المستوطنات في الضفة
فلسطين منذ 4 أيام
غزة.. اعتداءات
غزة.. اعتداءات "إسرائيلية" يومية في ظل اتفاق وقف إطلاق النار
فلسطين منذ 4 أيام
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة