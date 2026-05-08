واصل المستوطنون الصهاينة اعتدءاتهم المتصاعدة على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة، وارتكبوا مزيدًا من هذه الاعتداءات بدعم ومواكبة من سلطات الاحتلال التي تؤمن لهم الحماية.

وفي سياق هذه الاعتداءات أقدم المستوطنون الصهاينة، اليوم الجمعة 08 أيار/مايو 2026 على شق طريق استعماري بين قريتي المغير وخربة أبو فلاح شمال شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن جرافة للمستوطنين قامت بجرف أراضٍ وشق طريق استعماري في جبل "سيع" الواقع بين القريتين، في إطار الاستيلاء على مزيد من أراضي المواطنين لصالح ربط عدد من البؤر الاستعمارية في المنطقة ببعضها. وفي السياق ذاته، اقتحم مستوطنون أراضي المواطنين بين قرية جلجليا وبلدة سنجل شمال رام الله.

وفي السياق أيضًا؛ اقتحم مستوطنون صهاينة أراضي المواطنين الواقعة بين قرية جلجليا وبلدة سنجل شمال رام الله، فيما اقتحم عشرات المستوطنين أطراف بلدة عبوين ونفذوا أعمالًا استفزازية قرب منازل المواطنين.

وفي اعتداء آخر، أقدم مستوطنون صهاينة على إحراق مركبة تعود لأحد المواطنين الفلسطينيين في قرية أبو فلاح شمال شرق رام الله، وكتبوا شعارات عنصرية على جدران المنازل عقب اقتحامهم أطراف القرية.

وفي جنوب نابلس، اقتلع مستوطنون عددًا من أشجار الزيتون من أراضي المزارعين في قرية قصرة، ضمن سلسلة اعتداءات متواصلة تستهدف الأراضي الزراعية وممتلكات الفلسطينيين.

هذا، وتشهد الضفة الغربية المحتلة تصعيدًا متواصلًا في اعتداءات الاحتلال والمستوطنين، عبر عمليات هدم وتجريف واستهداف للأراضي الزراعية وممتلكات الفلسطينيين، في إطار سياسة تهدف إلى التضييق على الأهالي وتهجيرهم من أراضيهم.

