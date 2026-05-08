أكد مصدر سعودي مطلع أنّ المملكة العربية السعودية لن تسمح باستخدام مجالها الجوي في أي عمليات عسكرية هجومية، في موقف يعكس مساعي الرياض لاحتواء التصعيد الإقليمي ومنع انزلاق المنطقة نحو مواجهة أوسع.

ونقلت صحيفة "الحدث" عن المصدر نفيه لما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية بشأن فتح المجالين الجويين السعودي والكويتي أمام الطائرات الأميركية، مؤكدًا أنّ هذه الادعاءات "غير صحيحة"، وهو ما شدّد عليه أيضًا مسؤولون سعوديون.

بدورها أكدت قناة "العربية"، نقلًا عن مسؤول سعودي، أنّ المملكة لم تمنح أي إذن لاستخدام أجوائها في دعم العمليات العسكرية الهجومية التي تقودها الولايات المتحدة الأميركية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأشار المصدر إلى أنّ السعودية تدعم الجهود السياسية التي تقودها باكستان للتوصل إلى اتفاق يوقف الحرب والتوتر المتصاعد بين طهران وواشنطن، مؤكدًا تمسك الرياض بخيار التهدئة وخفض التصعيد.

وأضاف المصدر أنّ "هناك جهات تسعى لتشويه صورة موقف المملكة العربية السعودية لأسباب مجهولة"، في إشارة إلى محاولات الزج بالرياض في سياق الدعم المباشر لأي عدوان عسكري في المنطقة.

