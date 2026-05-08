رأى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الاعتداء على المواقع التراثية والأثرية في البلاد، بأنه انتهاك للمبادئ والمعايير الدولية ومؤشر على النهج التخريبي للأعداء تجاه الهوية الحضارية للشعوب؛ مؤكدًا على ضرورة توثيق ومتابعة الأضرار الناجمة عن هذه الهجمات قانونيًا ولدى المحافل والمنظمات الدولية.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" الرسمية نقلًا عن رئاسة الجمهورية بأن الرئيس بزشكيان توجه اليوم الجمعة 08 أيار/مايو 2026، إلى مجمع "سعد آباد" الثقافي والتراثي في طهران، حيث تفقد الأجزاء المتضررة من جراء العدوان الصهيو - أميركي الأخير، وأطلع على آخر المستجدات بهذا الشأن.

وفي تصريح له على هامش الزيارة، أشار الرئيس الإيراني إلى ضرورة صون التراث الثقافي والهوية التاريخية للشعب الإيراني؛ واصفًا الاعتداء على المواقع الثقافية والأثرية للبلاد عملًا مخالفًا للمبادئ والمعايير الدولية ودليلًا على النهج التخريبي للأعداء تجاه الهوية الحضارية للأمم.

وتلقى الرئيس بزشكيان إحاطة عن حجم الأضرار التي لحقت بمختلف أقسام المجمع، ولا سيما مبنى "الجمهورية" الذي استضاف على مدى السنوات الماضية اللقاءات الرسمية والثنائية لكبار المسؤولين من مختلف الدول، ومراسم توقيع وثائق التعاون، والاجتماعات المشتركة للوفود السياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى المؤتمرات الصحفية لرؤساء الدول والمسؤولين الأجانب.

إلى ذلك، أوعز رئيس الجمهورية ببدء عملية إعادة الإعمار وترميم الأجزاء المتضررة من مجمع سعد آباد في أقصر فترة زمنية، وتسخير كل القدرات المتخصصة والفنية ذات الصلة، ومتابعتها بالدقة والجودة اللازمتين.

كما أكد بزشكيان على ضرورة تسجيل وتوثيق ومتابعة الأضرار التي لحقت بالمواقع التاريخية والأثرية للبلاد؛ قانونيًا ولدى المحافل والمنظمات الدولية.

