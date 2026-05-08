أُقيمت فعالية في العاصمة البلجيكية بروكسل، الجمعة 8 أيار/مايو 2026، بعنوان ملائكة "ميناب"، تنديدًا بالمجزرة التي ارتكبها العدوان الأميركي - الصهيوني بحق طلبة مدرسة "الشجرة الطيبة" الابتدائية في مدينة ميناب، الواقعة في محافظة هرمزغان في جنوب إيران.

وأضاءت الفعالية، التي حضرها عضو البرلمان الأوروبي عن سلوفاكيا ميلان أوغريك، على الإجرام الأميركي - الصهيوني في إيران ولبنان.

وكانت مدرسة "الشجرة الطيبة" قد تعرَّضت، يوم 28 شباط/فبراير 2026، لهجوم بصواريخ "توماهوك" أميركية، مما أسفر عن استشهاد 168 من طلاب المدرسة.

