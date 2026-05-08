كشف الجيش الإيراني، الجمعة 8 أيار/مايو 2026، عن تفاصيل "العملية العقابية" التي نفّذها فجر الجمعة ضد قوات ومدمّرات أميركية في مضيق هرمز.

وقال الجيش الإيراني، في بيان: "فجر الجمعة، بينما كانت القوات البحرية الأميركية تحاول إخراج ثلاثة مدمِّرات لها خرقت القانون بدعم جوي من مضيق هرمز في اتجاه بحر عُمان، قامت القوات البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في عملية مشتركة صاروخية - مُسيَّرية (عبر طائرات مُسيَّرة)، بمهاجمة هذه المجموعة البحرية بـ8 صواريخ "كروز" و24 طائرة مُسيَّرة انتحارية".

أضاف البيان: "نتيجةً لهذه العملية، وعلى الرغم من المحاولات المكثَّفة من قِبَل القوات البحرية الأميركية لصد الهجوم، تمكَّن صاروخ "كروز" واحد وثلاثة طائرات مُسيَّرة انتحارية من إصابة المدمِّرات الأميركية بنجاح".

الكلمات المفتاحية