زار وفد من قيادة حزب الله في البقاع عوائل الشهداء والجرحى في بلدة تعلبايا وبلدة حزرتا، مباركًا لهم بالأوسمة الإلهية؛ الشهادة والجراح، باسم الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم.

وأكد الوفد خلال الزيارة على عظمة الشهداء والجرحى والمجاهدين الذين واجهوا الأطماع الصهيونية في لبنان وتمكنوا من إلحاق الهزيمة بالعدو، مشددًا على أن هؤلاء المجاهدين جسدوا معاني التضحية والثبات والإيمان في سبيل الدفاع عن الوطن والأرض والكرامة.

وأشار الوفد إلى أن الله سبحانه وتعالى وعد المجاهدين بالنصر والتمكين، وأن هذا الوعد الإلهي يتجلى اليوم ببركة الدماء الطاهرة التي بذلها الشهداء وبصمود الجرحى والمجاهدين وتضحياتهم، مؤكدًا أن هذه التضحيات صنعت معادلات القوة والعزة والكرامة، ورسخت مسيرة المقاومة في مواجهة الاحتلال والاعتداءات الصهيونية.

وفي السياق نفسه، زار وفد من قيادة حزب الله في البقاع عوائل الشهداء والجرحى في بلدات سرعين والناصرية والحلانية، مباركًا لهم بالأوسمة الإلهية؛ الشهادة والجراح، باسم سماحة الشيخ نعيم قاسم.

وأكد الوفد خلال اللقاءات أن الشهداء والجرحى هم عظماؤنا في الدنيا والآخرة، وأن مكانتهم العظيمة نابعة من إيمانهم وتضحياتهم وجهادهم في سبيل الله والدفاع عن الوطن والشعب، مشددًا على أن عظمتهم لا تقتصر على لحظة الشهادة فحسب، بل تتجلى أيضًا في آثارهم الطيبة وسيرتهم المباركة وأخلاقهم ومسيرتهم الجهادية قبل الشهادة وبعدها.

ولفت الوفد إلى أن عوائل الشهداء والجرحى تمثل عنوانًا للصبر والعطاء والتضحية، وأن هذه العوائل الكريمة قدمت أغلى ما تملك في سبيل بقاء لبنان عزيزًا حرًا قويًا في مواجهة الاحتلال والعدوان، مؤكدًا أن دماء الشهداء ستبقى منارة للأجيال القادمة، وأن تضحيات الجرحى والمجاهدين ستظل مصدر قوة وثبات للمقاومة في مواجهة كل التحديات.

