كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

وفود من حزب الله في البقاع تزور عوائل الشهداء والجرحى في عدد من البلدات البقاعية
2026-05-09 00:09
زار وفد من قيادة حزب الله في البقاع عوائل الشهداء والجرحى في بلدة تعلبايا وبلدة حزرتا، مباركًا لهم بالأوسمة الإلهية؛ الشهادة والجراح، باسم الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم.

وأكد الوفد خلال الزيارة على عظمة الشهداء والجرحى والمجاهدين الذين واجهوا الأطماع الصهيونية في لبنان وتمكنوا من إلحاق الهزيمة بالعدو، مشددًا على أن هؤلاء المجاهدين جسدوا معاني التضحية والثبات والإيمان في سبيل الدفاع عن الوطن والأرض والكرامة.

وأشار الوفد إلى أن الله سبحانه وتعالى وعد المجاهدين بالنصر والتمكين، وأن هذا الوعد الإلهي يتجلى اليوم ببركة الدماء الطاهرة التي بذلها الشهداء وبصمود الجرحى والمجاهدين وتضحياتهم، مؤكدًا أن هذه التضحيات صنعت معادلات القوة والعزة والكرامة، ورسخت مسيرة المقاومة في مواجهة الاحتلال والاعتداءات الصهيونية.

وفي السياق نفسه، زار وفد من قيادة حزب الله في البقاع عوائل الشهداء والجرحى في بلدات سرعين والناصرية والحلانية، مباركًا لهم بالأوسمة الإلهية؛ الشهادة والجراح، باسم سماحة الشيخ نعيم قاسم.

وأكد الوفد خلال اللقاءات أن الشهداء والجرحى هم عظماؤنا في الدنيا والآخرة، وأن مكانتهم العظيمة نابعة من إيمانهم وتضحياتهم وجهادهم في سبيل الله والدفاع عن الوطن والشعب، مشددًا على أن عظمتهم لا تقتصر على لحظة الشهادة فحسب، بل تتجلى أيضًا في آثارهم الطيبة وسيرتهم المباركة وأخلاقهم ومسيرتهم الجهادية قبل الشهادة وبعدها.

ولفت الوفد إلى أن عوائل الشهداء والجرحى تمثل عنوانًا للصبر والعطاء والتضحية، وأن هذه العوائل الكريمة قدمت أغلى ما تملك في سبيل بقاء لبنان عزيزًا حرًا قويًا في مواجهة الاحتلال والعدوان، مؤكدًا أن دماء الشهداء ستبقى منارة للأجيال القادمة، وأن تضحيات الجرحى والمجاهدين ستظل مصدر قوة وثبات للمقاومة في مواجهة كل التحديات.

حزب الله شهداء المقاومة الإسلامية الشهداء البقاع
الحصاد اليومي لعمليات المقاومة الإسلامية بتاريخ 8-05-2026
وفود من حزب الله في البقاع تزور عوائل الشهداء والجرحى في عدد من البلدات البقاعية
بالفيديو | المقاومة الإسلامية تستهدف آلية
بالفيديو | المقاومة الإسلامية تستهدف آلية "نميرا" تابعة لجيش العدو في بنت جبيل
مربض
مربض "Gill spike" أحدث فريسة لمسيّرات حزب الله
