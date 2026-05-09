الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي عمليات المقاومة الإسلامية ليوم السبت 09 أيار/مايو 2026

لبنان

لبنان

الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية ينتشل أحد شهيدي ميفدون وسط استمرار العدوان

2026-05-09 01:21
الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية ينتشل أحد شهيدي ميفدون وسط استمرار الاعتداءات "الإسرائيلية"
80

أعلنت فرق الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية أنّه، وبعد جهودٍ حثيثة بُذلت مع لجنة الميكانيزم للحصول على موافقة تتيح الدخول إلى مكان الاستهداف الذي تعرّض له شهيدان مدنيان جراء العدوان "الإسرائيلي "صباح أمس الخميس 7 أيار/ مايو في بلدة ميفدون، لم يتم إعطاء الإذن اللازم للوصول إلى الموقع.

ورغم عدم منح الموافقة، تمكنت فرق الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية من الوصول إلى مكان الاستهداف والعمل على انتشال أحد الشهيدين، كما عملت على تجهيز الشهيد الآخر تمهيدًا لنقله، إلا أنّ الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في المنطقة حالت دون استكمال المهمة، ما اضطر الفريق إلى الانسحاب مؤقتًا حفاظًا على سلامة العناصر العاملة في الميدان.

وأشارت الهيئة إلى أنّه جرى نقل أحد الشهيدين إلى أحد مستشفيات المنطقة، فيما نُقل الشهيد الآخر إلى نقطة قريبة، حيث تولّى الصليب الأحمر اللبناني، وبعد الحصول على الموافقة اللازمة، استكمال عملية نقله إلى المستشفى.

الكلمات المفتاحية
الهيئة الصحية الإسلامية الدفاع المدني الاعتداءات الصهيونية على لبنان
إقرأ المزيد
المزيد
عمليات المقاومة الإسلامية ليوم السبت 09 أيار/مايو 2026
عمليات المقاومة الإسلامية ليوم السبت 09 أيار/مايو 2026
لبنان منذ ساعة
الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية ينتشل أحد شهيدي ميفدون وسط استمرار العدوان
الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية ينتشل أحد شهيدي ميفدون وسط استمرار العدوان
لبنان منذ ساعتين
الحصاد اليومي لعمليات المقاومة الإسلامية بتاريخ 8-05-2026
الحصاد اليومي لعمليات المقاومة الإسلامية بتاريخ 8-05-2026
لبنان منذ ساعتين
وفود من حزب الله في البقاع تزور عوائل الشهداء والجرحى في عدد من البلدات البقاعية
وفود من حزب الله في البقاع تزور عوائل الشهداء والجرحى في عدد من البلدات البقاعية
لبنان منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية ينتشل أحد شهيدي ميفدون وسط استمرار العدوان
الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية ينتشل أحد شهيدي ميفدون وسط استمرار العدوان
لبنان منذ ساعتين
بقائي: العدوان على الضاحية الجنوبية جريمة إرهابية بدعم أمريكي وغربي
بقائي: العدوان على الضاحية الجنوبية جريمة إرهابية بدعم أمريكي وغربي
إيران منذ يوم
غارات العدو جنوبًا لا تتوقف: المزيد من الشهداء وحجم الدمار يتسع
غارات العدو جنوبًا لا تتوقف: المزيد من الشهداء وحجم الدمار يتسع
لبنان منذ يوم
بالفيديو | لحظة استهداف العدو لسيارة إسعاف تابعة للهيئة الصحية الإسلامية في تول
بالفيديو | لحظة استهداف العدو لسيارة إسعاف تابعة للهيئة الصحية الإسلامية في تول
لبنان منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة