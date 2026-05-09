أعلنت فرق الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية أنّه، وبعد جهودٍ حثيثة بُذلت مع لجنة الميكانيزم للحصول على موافقة تتيح الدخول إلى مكان الاستهداف الذي تعرّض له شهيدان مدنيان جراء العدوان "الإسرائيلي "صباح أمس الخميس 7 أيار/ مايو في بلدة ميفدون، لم يتم إعطاء الإذن اللازم للوصول إلى الموقع.

ورغم عدم منح الموافقة، تمكنت فرق الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية من الوصول إلى مكان الاستهداف والعمل على انتشال أحد الشهيدين، كما عملت على تجهيز الشهيد الآخر تمهيدًا لنقله، إلا أنّ الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في المنطقة حالت دون استكمال المهمة، ما اضطر الفريق إلى الانسحاب مؤقتًا حفاظًا على سلامة العناصر العاملة في الميدان.

وأشارت الهيئة إلى أنّه جرى نقل أحد الشهيدين إلى أحد مستشفيات المنطقة، فيما نُقل الشهيد الآخر إلى نقطة قريبة، حيث تولّى الصليب الأحمر اللبناني، وبعد الحصول على الموافقة اللازمة، استكمال عملية نقله إلى المستشفى.

