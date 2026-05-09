في اليوم الـ٢١٢ من اتفاق وقف الحرب، واصل الجيش "الإسرائيلي" خرق وقف إطلاق النار في قطاع غزة .

وأعلنت مصادر طبية إصابة عدد من الفلسطينيين في قصف وإطلاق نار "إسرائيلي" على قطاع غزة خلال ٢٤ ساعة.

وقصفت طائرات حربية "إسرائيلية" في ساعة متأخرة من الليل منزلًا لعائلة الأضم في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ما أسفر عن إصابة نحو 9 مواطنين بإصابات مباشرة.

وقالت مصادر محلية "إن القصف أدى إلى تدمير المنزل بشكل كامل إضافةً إلى تضرر عشرات المنازل والمباني المجاورة واندلاع حرائق في عدد منها".

ونفذ الجيش "الإسرائيلي" عملية نسف شرقي مدينة غزة.

وتواصل القصف المدفعي "الإسرائيلي" على شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأطلقت زوارق حربية "إسرائيلية" النار قبالة شاطئ بحر مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

الإحصائيات

ومنذ وقف إطلاق النار بلغ إجمالي عدد الشهداء ٨٥٠ إضافة إلى ٢٤١٨ مصابًا بينما تمكنت طواقم الإسعاف والدفاع المدني من انتشال جثامين ٧٦٩ شهيدًا من تحت الأنقاض، وفق وزارة الصحة.

وقالت الوزارة "إن عدد الشهداء منذ بداية العدوان "الإسرائيلي" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٣ بلغ ٧٢٦٢٨ والمصابين ١٧٢٥٢٠".

