كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

"ذي أتلانتك": ترامب سئم من الحرب ويريد إنهاءها قبل قمته في الصين

أشارت مجلة "ذي أتلانتك" الأميركية، في تقرير لها، إلى أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب سئم من الحرب المستمرة مع إيران، مع تخوّفه من التورّط في حرب في "الشرق الأوسط" كما أسلافه، ومن أن يؤثّر استمرار الصراع على قمته المزمعة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، في بكين.

وقال التقرير: "سئم ترامب من الحرب، التي أثبتت أنها أصعب بكثير واستمرّت لفترة أطول مما كان يتوقّع"، مضيفًا: "يراقب حزبه بحذر ارتفاع أسعار الوقود وتراجع شعبيته".

كما لفت إلى أنّ الرئيس الأميركي "لا يريد أن يتورّط في صراع بالشرق الأوسط كما فعل بعض أسلافه، ولا يريد أن يُفسد هذا الصراع قمته المرتقبة في الصين الأسبوع المقبل"، وتابعت: "إنه مستعدّ للمضي قدمًا".

ولفت التقرير إلى أنّ "ترامب الآن في مأزق"، حيث أفاد 5 من مساعديه ومستشاريه الخارجيين "ذي أتلانتك" بأنّ "الرئيس مقتنع بأنه يستطيع تسويق أيّ اتفاق على أنه انتصار، لكن في الوقت الراهن، لا يستطيع الرجل الذي ألّف كتاب "فنّ التفاوض" حتى إقناع إيران بالجلوس إلى طاولة المفاوضات"، يضيف التقرير.

وتابع: "واليوم، لا تزال واشنطن تنتظر ردّ إيران على آخر مقترح، وهو مذكّرة تفاهم من صفحة واحدة، تُعدّ امتدادًا لوقف إطلاق النار أكثر من كونها معاهدة لإنهاء الصراع".

ترامب يتوقّع ردًا قريبًا من إيران على مقترح وقف الحرب

وتوقّع ترامب، السبت، ردًّا إيرانيًا قريبًا على المقترح الأميركي الأخير لإنهاء الحرب، زاعماً القضاء على القوة العسكرية في إيران وأنّ النتائج العسكرية للحرب عليها "ممتازة".

