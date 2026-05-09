يواصل العدو "الإسرائيلي" اعتداءاته، في جنوب لبنان، ضاربًا عرض الحائط باتفاق وقف إطلاق النار، حيث أغار الطيران الحربي مستهدفًا بلدات شوكين وميفدون وتول والغندورية وصربين ودير الزهراني والبازورية، كذلك أغار الطيران الحربي على بلدة حومين التحتا ما أسفر عن ارتقاء ٤ مواطنين، وأُصيب ٤ مسعفين من جمعية كشافة الرسالة الإسلامية جراء غارة استهدفت بلدة تول.

بالتزامن، استمر القصف المدفعي على بلدات شوكين، حاروف، جبشيت، برعشيت، صفد البطيخ، تولين، الغندورية، فرون ، أرنون، كفرتبنيت والنبطية.

هذا ووجه العدو تهديدًا إلى سكان بلدات: طيردبّا، العباسية، برج رحال، معروب، باريش، أرزون، جنّاتا (صور)، الزرارية، وعين بعال يطلب منهم إخلاءها، ونفذ العدو عملية نسف في مدينة بنت جبيل طالت عددًا من المنازل في حي الجبانة.

