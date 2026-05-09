كشفت مجلة "نيوزويك" الأميركية عن تراجع حاد في شعبية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفق ما أظهرته استطلاعات الرأي، مشيرة إلى انخفاض نسبة تأييده بين الجمهوريين إلى 60 %.

وأوضحت المجلة أن ناخبي المناطق الريفية والطبقة العاملة، الذين يعتمدون بشكل كبير على السيارات الخاصة وتكاليف النقل، يحمّلون الإدارة مسؤولية ارتفاع أسعار البنزين إلى 6 دولارات، معتبرين أن ذلك يعود إلى سوء إدارة الحرب مع إيران.

وأضافت أن شعار "أميركا أولًا" بات يُستخدم ضد ترامب نفسه، في ظل تصاعد احتجاجات داخل الأوساط الجمهورية، حيث يتساءل المحتجون عن أسباب إنفاق مليارات الدولارات على حرب الخليج، بينما تعاني البنية التحتية الأميركية من التدهور.

