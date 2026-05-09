كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

مرشح للرئاسة الفرنسية يتهم نتنياهو بإشعال الحروب 
2026-05-09 10:27
متهماً نتنياهو بإشعال الحروب.. مرشح للرئاسة الفرنسية: "إسرائيل" الأخطر في الإقليم
وصف المرشح للرئاسة الفرنسية السياسي جان لوك ميلانشون "إسرائيل" بأنها "أخطر "دولة" (كيان) في المنطقة اليوم"، متهمًا حكومة بنيامين نتنياهو بأنها الطرف الذي "يشعل الحروب" ويهاجم دول الجوار.

وقال ميلانشون في حوار مع "إل سي إي" الفرنسية إن "إسرائيل" "هي من تدفع نحو التصعيد العسكري في الإقليم"، مضيفاً أنها تنفذ جرائم إبادة، مع تأكيده أن حديثه يستهدف الحكومة "الإسرائيلية" الحالية.

وفي سياق متصل، نقل ميلانشون رواية عن محادثة أجراها مع مسؤول عسكري أممي، حيث سأله عن موقف قوات الأمم المتحدة في حال دخول "إسرائيل" إلى لبنان، ليأتي الرد وفق قوله بأن "الأوامر تقضي بالانسحاب".

وانتقد ميلانشون هذا الموقف بشدة، معتبرًَا أن انسحاب قوات حفظ السلام يتعارض مع جوهر مهمتها، قائلًا إن دورها يجب أن يكون الفصل بين الأطراف لا الانسحاب من مناطق الاشتباك، مؤكداً أن فرنسا لا تتسامح مع الاعتداء على جنودها وترد عليه.

