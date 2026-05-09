كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

خسائر بمئات ملايين الدولارات لمنصة ترامب
2026-05-09 10:34
أعلنت الشركة الأم لمنصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشال" الخاصة بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن تسجيل خسائر صافية تجاوزت 400 مليون دولار في الربع الأول من العام الجاري، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض قيمة العملات المشفّرة.

وقالت "مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا"، في بيان، إنها حقّقت إيرادات تقلّ عن مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة التي تنتهي في 31 آذار/مارس الماضي. وترامب الذي يستخدم "تروث سوشال" بانتظام لنشر تصريحاته، يملك نحو 41% من أسهم المجموعة.

وتنشط المجموعة أيضًا في مجال الخدمات المالية، فقد أعلنت قبل عام عن تمويل بقيمة 2.5 مليار دولار للاستثمار في العملات المشفّرة، التي تعد من اهتمامات ترامب الأخيرة، بينما أثّر انخفاض قيمة هذه العملات على المجموعة، حيث تراجع سعر "البتكوين" من نحو 126 ألف دولار في أوائل تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى أقلّ من 70 ألف دولار في آذار/مارس الماضي. وانتعشت قيمته منذ ذلك الحين، إلى ما يزيد قليلًا على 80 ألف دولار.

ولأنّ "مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا" ملزمة بالإفصاح عن قيمة استثماراتها حتى وإن لم تبعها، فقد سجّلت خسائر قدرها 406 ملايين دولار في الربع الأول من العام الجاري، موضحةً أنّ الجزء الأكبر من الخسائر يعود إلى الأصول الرقمية.

ووفقاً لبياناتها، أعلنت "مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا" عن إيرادات بلغت 900 ألف دولار خلال الربع الأول من العام، وهو مبلغ يعتبر زهيداً بالنسبة لشركة تقدّر قيمتها السوقية بنحو 2.47 مليار دولار.

