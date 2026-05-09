ودّعت "مدينة الشهداء" الهرمل، أحد أبنائها البررة الشهيد السعيد علي أحمد صقر، الذي ارتقى دفاعًا عن أهله وشعبه، في مواجهة العدو "الإسرائيلي" في الجنوب.

ونظم حزب الله تشييعًا حاشدًا انطلق من أمام منزل ذوي الشهيد في حي المرح الشمالي في الهرمل، شارك فيه عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة وعلماء دين وعوائل شهداء، وفعاليات وحشد من الأهالي.

وتقدم مسيرة التشييع الفرق الكشفية وحملة صور الشهداء، فيما تهادى النعش الطاهر بين الحشود التي رددت اللطميات والشعارات الحسينية والهتافات المؤيدة للمقاومة والمنددة بأميركا و"إسرائيل".

وشقت مسيرة التشييع طريقها وصولًا إلى روضة مدينة الهرمل، حيث أقيمت الصلاة على الجثمان الطاهر قبل مواراته في الثرى إلى جانب إخوانه الشهداء.

الكلمات المفتاحية