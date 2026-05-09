الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي النائب الحاج حسن: بعض مسؤولي السلطة في لبنان صمٌ وبكمٌ وعميٌ أمام الأميركان

فلسطين

مستوطنون ينفذون اعتداءات واسعة في الضفة الغربية 
🎧 إستمع للمقال
فلسطين

مستوطنون ينفذون اعتداءات واسعة في الضفة الغربية 

2026-05-09 11:44
42

نفذ مستوطنون "إسرائيليون" اليوم السبت (9 أيار 2026) اعتداءات واسعة بحق المواطنين وممتلكاتهم في عدة مناطق في الضفة الغربية.

وأضرم مستوطنون النار في مركبة بمحيط دوار "كراميلو" قرب قرية الطيبة شرق رام الله، الليلة الماضية.

وواصل المستوطنون، صباح اليوم، اعتداءاتهم بحق الأهالي في تجمع (أبو فزاع- كراميلو) شرق قرية الطيبة شرقي رام الله.

وأصيب مواطن بجروح خطيرة في الرأس، جراء هجوم المستوطنين على منطقة البلقاء قرب العوجا شمال أريحا.

وهاجمت مجموعات المستوطنين التجمعات البدوية في منطقة العوسج شمال مدينة أريحا، وسط دعوات من قبل الأهالي للمواجهة والتصدي.

وفي الخليل، اعتدى مستوطنون على المزارع محمد عبد الحميد الحمامدة أثناء عمله في أرضه بمنطقة تل ماعين بمسافر يطا.

ولم يسلم الموتى من انتهاكات المستوطنين، حيث نبشوا قبر فلسطيني دُفن قرب قرية العصاعصة جنوب جنين، يوم أمس.

واقتحمت قوات الاحتلال المكان، وأجبرت الأهالي على إخراج الجثمان بحجة قرب المكان من مستوطنة "ترسلة".

وتشهد مناطق الضفة الغربية تصاعدًا لانتهاكات المستوطنين بحق المواطنين وممتلكاتهم بحماية قوات الاحتلال، وسط دعوات فلسطينية متواصلة للتصدي وتصعيد المواجهة.

وخلال الأسبوع الماضي، ارتكبت قوات الاحتلال ومجموعات المستوطنين (1251) انتهاكاً في الضفة الغربية، ارتقى خلالها شهيد وأصيب 83 آخرون.

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني مستوطنون
إقرأ المزيد
المزيد
مستوطنون ينفذون اعتداءات واسعة في الضفة الغربية 
مستوطنون ينفذون اعتداءات واسعة في الضفة الغربية 
فلسطين منذ 37 دقيقة
خرق وقف النار في غزة مستمر: مصابون في قصف
خرق وقف النار في غزة مستمر: مصابون في قصف "إسرائيلي" على مخيم الشاطئ 
فلسطين منذ ساعتين
عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى
عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى
فلسطين منذ 17 ساعة
أكثر من 9400 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال
أكثر من 9400 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال
فلسطين منذ 17 ساعة
مقالات مرتبطة
مستوطنون ينفذون اعتداءات واسعة في الضفة الغربية 
مستوطنون ينفذون اعتداءات واسعة في الضفة الغربية 
فلسطين منذ 37 دقيقة
حراك فلسطيني واسع دعمًا لأسطول الحرية ورفضًا للحصار
حراك فلسطيني واسع دعمًا لأسطول الحرية ورفضًا للحصار
خاص العهد منذ ساعتين
الصادق عمار لـ
الصادق عمار لـ" العهد": قرصنة "أسطول الصمود" جريمة إرهابية صهيونية منظّمة
خاص العهد منذ ساعتين
عوري هتسفون... حركة استيطانة تروّج لأحلام
عوري هتسفون... حركة استيطانة تروّج لأحلام "إسرائيل" المستحيلة
عين على العدو منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة