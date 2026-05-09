نفذ مستوطنون "إسرائيليون" اليوم السبت (9 أيار 2026) اعتداءات واسعة بحق المواطنين وممتلكاتهم في عدة مناطق في الضفة الغربية.

وأضرم مستوطنون النار في مركبة بمحيط دوار "كراميلو" قرب قرية الطيبة شرق رام الله، الليلة الماضية.

وواصل المستوطنون، صباح اليوم، اعتداءاتهم بحق الأهالي في تجمع (أبو فزاع- كراميلو) شرق قرية الطيبة شرقي رام الله.

وأصيب مواطن بجروح خطيرة في الرأس، جراء هجوم المستوطنين على منطقة البلقاء قرب العوجا شمال أريحا.

وهاجمت مجموعات المستوطنين التجمعات البدوية في منطقة العوسج شمال مدينة أريحا، وسط دعوات من قبل الأهالي للمواجهة والتصدي.

وفي الخليل، اعتدى مستوطنون على المزارع محمد عبد الحميد الحمامدة أثناء عمله في أرضه بمنطقة تل ماعين بمسافر يطا.

ولم يسلم الموتى من انتهاكات المستوطنين، حيث نبشوا قبر فلسطيني دُفن قرب قرية العصاعصة جنوب جنين، يوم أمس.

واقتحمت قوات الاحتلال المكان، وأجبرت الأهالي على إخراج الجثمان بحجة قرب المكان من مستوطنة "ترسلة".

وتشهد مناطق الضفة الغربية تصاعدًا لانتهاكات المستوطنين بحق المواطنين وممتلكاتهم بحماية قوات الاحتلال، وسط دعوات فلسطينية متواصلة للتصدي وتصعيد المواجهة.

وخلال الأسبوع الماضي، ارتكبت قوات الاحتلال ومجموعات المستوطنين (1251) انتهاكاً في الضفة الغربية، ارتقى خلالها شهيد وأصيب 83 آخرون.

