قال سفير ومندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائم في الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن، إن العمل العسكري الأميركي ضد ناقلتي نفط إيرانيتين قرب ميناء جاسك ومضيق هرمز، فضلًا عن الهجمات على عدة نقاط في المناطق الساحلية الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، يُعد انتهاكًا صريحًا لوقف إطلاق النار، في 8 أبريل/نيسان 2026، وانتهاكًا جسيمًا للمادة 2 في الفقرة 4 من ميثاق الأمم المتحدة.

في الرسالة التي وجّهها سفير إيران في الأمم المتحدة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مجلس الأمن، يوم أمس الجمعة بالتوقيت المحلي، أدان العمليات العسكرية والهجمات الأميركية الأخيرة، قائلًا: "أُعرب عن إدانة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بأشد العبارات، للعمليات العسكرية العدوانية التي نفذتها القوات المسلحة الأميركية ضد ناقلتي نفط إيرانيتين بالقرب من ميناء جاسك ومضيق هرمز، فضلًا عن الهجمات على عدة نقاط في المناطق الساحلية الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، في الساعات الأخيرة من يوم 7 مايو/أيار 2026". وأكد إيرواني: "إن هذه الأعمال العدوانية والاستفزازية، والتي أقرّ بها الرئيس الأميركي صراحةً، تُعدّ انتهاكًا صارخًا لوقف إطلاق النار المُبرم في 8 أبريل/نيسان 2026، وانتهاكًا جسيماً للمادة 2، في الفقرة 4 من ميثاق الأمم المتحدة".

وقال المندوب الإيراني: "تواصل الولايات المتحدة انتهاكاتها الدولية بفرض ما يُسمى بالحصار البحري والهجمات المتكررة على السفن التجارية الإيرانية والاستيلاء عليها بصورة غير قانونية، واحتجاز طواقمها رهائن". وأكد أن: "هذه الأعمال غير القانونية ترقى إلى مستوى القرصنة، وتُخالف القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتُمثل أعمال عدوان، بما في ذلك بموجب المادة 3، الفقرة (ج) من قرار الجمعية العامة الرقم 3314 الصادر في 14 ديسمبر/كانون الأول 1974".

وأضاف المندوب الإيراني في الأمم المتحدة: "إن الأعمال غير القانونية للولايات المتحدة تُعد تصعيدًا خطيرًا يُزعزع استقرار منطقة هشة أصلًا، ويُشكل تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين".

وقال إيرواني: "إن هذا السلوك يتنافى تمامًا ومسؤوليات عضو دائم في مجلس الأمن يدّعي التزامه بحرية الملاحة. فهذه الأعمال، بدلًا من حماية الأمن البحري، تُقوّضه وتُخالف المبادئ الأساسية للقانون الدولي". وأكد قائلاً: "في وقتٍ تشتد فيه الحاجة إلى ضبط النفس والدبلوماسية والحوار، فإن التصعيد العسكري المتواصل من جانب الولايات المتحدة يبعث برسالة واضحة مفادها أنها تدعو إلى الإكراه والعسكرة بدلاً من الحل السلمي للنزاعات".

وحذر سفير إيران في الأمم المتحدة قائلاً: "إن عواقب استمرار العمليات العسكرية الأميركية، في الخليج الفارسي ومضيق هرمز، قد تكون كارثية، وتتجاوز حدود المنطقة، وتقوض السلم والأمن الدوليين؛ وستتحمّل الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن ذلك".

وقال إيرواني: "لذلك، فإن جمهورية إيران الإسلامية، مع تأكيدها حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن حقها في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها وأمنها القومي، تدعو الأمين العام ومجلس الأمن إلى إدانة الأعمال غير القانونية للولايات المتحدة بشكل واضح لا لبس فيه، بما في ذلك الحصار البحري المفروض على جمهورية إيران الإسلامية، ودعوة الولايات المتحدة إلى الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي والامتناع عن أي أعمال استفزازية أخرى".

