الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي لقاء وطني لبناني - فلسطيني تأبيناً لشهيد مخيم نهر البارد: تأكيد على التمسك بالمقاومة

لبنان

بيرم: على السلطة أن تعود على قراراتها الخاطئة
🎧 إستمع للمقال
لبنان

بيرم: على السلطة أن تعود على قراراتها الخاطئة

2026-05-09 12:38
75

أكد الوزير السابق الدكتور مصطفى بيرم "أننا نرفض رفضاً قاطعاً التفاوض المباشر مع العدو الإسرائيلي الذي يقتل شعبنا ويدمر بيوتنا ويعتدي على أرضنا، مع العلم أن السلطة في لبنان تذهب إلى واشنطن للتفاوض المباشر وليس في يدها أي ورقة قوة، فهي قد تخلّت عن القوة الوحيدة المتبقية وهي المقاومة، كما أنها لم تقم بأي نوع من التفاهم الوطني بالحد الأدنى، وبالتالي، ما نفع أن تقوم السلطة بسلام موهوم مع عدو قاتل، ثم تأتي لتساهم بالخلل الداخلي في المجتمع، فهذا لا يبني وطناً".

كلام بيرم جاء خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله للشهيد السعيد مهدي فادي برجاوي في حسينية البرجاوي في بئر حسن، بحضور عدد من الشخصيات النيابية والسياسية والعلمائية والثقافية والاجتماعية والبلدية والاختيارية، عوائل الشهداء، وحشد من الأهالي.

 وطالب بيرم المسؤولين في لبنان أن يرجعوا عن قرارات العار، وأن يعودوا إلى المواثيق الدولية والدستور اللبناني الذي ينص في مقدمته على الإحالة إلى ميثاق الدفاع العربي المشترك وعلى اتفاقية حقوق الإنسان العربية الصادرة عام 2004، والتي تشير في مادتها السادسة إلى حق الشعب في المقاومة، وبالتالي، عليكم أن تسحبوا تجريم المقاومة، فهذا عار عليكم، وفي الأساس نحن لا ننتظركم، فالشعب سيكمل المسيرة، لأن السلطة تذهب، ولكن الشعب هو من يبقى.

ودعا بيرم السلطة في لبنان أن تعود عن القرارات الخاطئة، وأن تعمل على تمتين التفاهم الداخلي، وإلى التراكم في أوراق القوة ومنها ورقة المقاومة وورقة التفاهم الوطني، لنكون أمام عدو لا ميثاق له، ولا عهد له، ولا يلتزم بأية مواثيق، إلاّ بالقوة والعزة، ولذلك نحن أهل الحياة الحقيقية الكريمة والعزيزة.

الكلمات المفتاحية
مصطفى بيرم
إقرأ المزيد
المزيد
فيديو: المقاومة الإسلامية تستهدف دبّابة ميركافا تابعة لجيش العدو في موقع نمر الجمل
فيديو: المقاومة الإسلامية تستهدف دبّابة ميركافا تابعة لجيش العدو في موقع نمر الجمل
لبنان منذ 9 دقائق
بيرم: على السلطة أن تعود على قراراتها الخاطئة
بيرم: على السلطة أن تعود على قراراتها الخاطئة
لبنان منذ ساعة
النائب الحاج حسن: بعض مسؤولي السلطة في لبنان صمٌ وبكمٌ وعميٌ أمام الأميركان
النائب الحاج حسن: بعض مسؤولي السلطة في لبنان صمٌ وبكمٌ وعميٌ أمام الأميركان
لبنان منذ ساعتين
النائب فضل الله: المقاومة لن تسمح بالعودة إلى ما قبل 2 آذار
النائب فضل الله: المقاومة لن تسمح بالعودة إلى ما قبل 2 آذار
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
بيرم: على السلطة أن تعود على قراراتها الخاطئة
بيرم: على السلطة أن تعود على قراراتها الخاطئة
لبنان منذ ساعة
حزب الله في الجية أطلق ماكينته الانتخابية بلقاء سياسي جامع
حزب الله في الجية أطلق ماكينته الانتخابية بلقاء سياسي جامع
لبنان منذ شهرين
بيرم: نظرنا بإيجابية إلى إطلالة رئيس الحكومة ولا نريد كلامًا فقط
بيرم: نظرنا بإيجابية إلى إطلالة رئيس الحكومة ولا نريد كلامًا فقط
لبنان منذ شهرين
بيرم: التمسك بأوراق القوة ضرورة لحماية لبنان
بيرم: التمسك بأوراق القوة ضرورة لحماية لبنان
لبنان منذ 3 أشهر
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة