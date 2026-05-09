كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

المندوب الروسي لأميركا: لن يجدي نفعًا ترهيب الإيرانيين
المندوب الروسي لأميركا: لن يجدي نفعًا ترهيب الإيرانيين

2026-05-09 14:55
ردًا على التهديد النووي الأخير الذي أطلقه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد إيران، قال مندوب روسيا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ميخائيل أوليانوف "إن الولايات المتحدة لم تفهم بعد أن هذه اللغة لا تجدي نفعًا ضد الإيرانيين".

 وفي منشورٍ له على موقع "إكس" أشار أوليانوف إلى أن الولايات المتحدة ما زالت عاجزة عن فهم أن الابتزاز والترهيب ضد الإيرانيين لا يجديان نفعًا

ويأتي منشور أوليانوف في سياق الرد على تصريحات ترامب الأخيرة، التي هدد فيها إيران ضمنيًا بشن هجوم نووي حيث قال: "إذا لم يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار... فلن تروا سوى وهجٍ مبهر ينبعث من إيران. من الأفضل لهم توقيع الاتفاق قريباً، وإلا فسيعانون كثيرًا".

كما ردّ المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، إسماعيل بقائي، على التهديد في رسالة على موقع "إكس" قائلًا: "إنه تناقض صارخ، فمن جهة يدّعون أنهم يسعون لمنع أزمة نووية وتحقيق السلام، ومن جهة أخرى يرون الحل في ضوء ساطع (هجوم نووي)".

