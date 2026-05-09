رأت الكاتبة السياسية في صحيفة "يديعوت أحرونوت" سيما كدمون أن مشاعر الإحباط داخل حزب الليكود تتزايد، فيما تحاول أحزاب المعارضة بناء تحالفات، وقالت "في أوساط الليكود يفهمون أنه إذا لم يحدث تغيير دراماتيكي — وعندما يقولون “دراماتيكي” فإنهم يقصدون على الأقل حربًا أخرى تنتهي بانتصار — فإن وضع الليكود سيكون أسوأ بكثير مما تظهره استطلاعات الرأي.

بحسب كدمون، لم يعد الحديث هنا عن أعضاء معارضة أو وسائل إعلام معادية، بل عن لحم ودم حركة الليكود نفسها، الذين بدؤوا هم أيضًا يرون التفّكك العام: الجريمة التي تزداد فقط؛ الغياب الكامل للحضور الشرطي في الشوارع؛ الفشل المخزي لجهاز التعليم الرسمي؛ لكن قبل كل شيء، الطريق المسدود في ثلاث جبهات.

وتابعت "هكذا تلاشى وعد "النصر المطلق"، وتحول إلى رغبة شديدة لتحقيق أي نوع من النصر. وقال لي هذا الأسبوع أحد أنصار نتنياهو القدامى: "إذا كان هذا ما سيذهب به نتنياهو إلى الانتخابات، ثلاث جبهات مفتوحة، فلن يحصل على صوتي". هذا ما سنراه لاحقًا. فقد رأينا بالفعل أعضاء في الليكود مزقوا بطاقات عضويتهم أمام الكاميرات قبل أسبوع من الانتخابات، ثم اعترفوا لاحقًا بأنهم وضعوا ورقة "ماحل" (شعار الليكود في الانتخابات) في صندوق الاقتراع. لكن حتى الذين ما زالوا يؤيدون قيادة نتنياهو، يعترفون بأنه لا يوجد حماس كبير على الأرض. لا يوجد "واو"، "لكن لا توجد أيضًا انتقادات أو إحباطات"، بحسب تعبير أحد كبار المسؤولين".

وأردفت "مهما يكن، فإن الحق مع الذين يقولون إنه لا يوجد حسم في أي جبهة: حماس تسيطر على نصف غزة، وحزب الله يوجه إلينا ضرباته بينما أيدينا مقيّدة من قبل الرئيس الأمريكي، وإيران تحتفل بانتصارها المطلق. ويظهر الاستنزاف العملياتي في ظواهر مثل تدمير الرموز الدينية والنهب، وأعمال شغب المستوطنين في الضفة الغربية، وإرهاق الجنود، وقانون التهرب من التجنيد الذي يقترب، وحكومة لا تفرض تنفيذ قرارات المحكمة العليا بشأن سحب الامتيازات الاقتصادية من الحريديم".

كدمون أشارت الى أنه "مرّ عامان ونصف منذ وعدنا نتنياهو بالحسم، ولا يوجد حسم. وإذا حكمنا وفق اتصالات ترامب في الأيام الأخيرة، فلن يكون هناك حتى هدف واحد من أهدافنا قد تحقق"، وسألت "بأي إنجازات ينوي نتنياهو خوض الانتخابات؟"، ثمّ نقلت ذلك عن القيادي في الليكود إذ يقول: "أنا لا أعرف ظواهر مثل الإحباط أو الهجر.. بطبيعة الحال الناس تحت ضغط، لأن القائمة للكنيست مزدحمة جدًا. وهو يقصد تلك القائمة التي يسعى نتنياهو إلى حجز عشرة مقاعد فيها، بينما ينتف الليكوديون شعورهم.

"تقليص مدة الأقدمية"

وأكملت "بينما يضم غادي آيزنكوت إليه أكثر "المنتجات السياسية"شعبية هذا الموسم، شوكولاتة دبي الخاصة بالمنظومة السياسية، أي رئيس الشاباك السابق يورام كوهين — يسعى نتنياهو إلى تقليص مدة الأقدمية المطلوبة لهادار موختر، النسخة النسائية من مردخاي دافيد، والسماح لها بخوض الانتخابات التمهيدية في الليكود. ومن يقف في مقدمة المعارضين؟ صحيح، تالي غوتليف، التي تتهم موختر بأنها كذبت في الماضي عندما أرادت دخول الكنيست، وأن "الكذب من هذا النوع لا مغفرة له". وهذا تقوله نفسها التي كشفت اسم شريك شيكما بريسلر العامل في الشاباك، واتهمته بأنه تحدث مع يحيى السنوار قبل 7 أكتوبر".

وطبقًا لمقال سيما كدمون، عدد المقاعد المحجوزة سيكون تسوية بين نتنياهو وحاييم كاتس، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس مركز الليكود. وليس لديه مصلحة في الإكثار من المقاعد المحجوزة، لأنه هو نفسه يخوض معركة بقاء.

وبعد المؤتمر الصحفي المشترك بين بينيت ولبيد، جاء دور ليبرمان. ومن يعتقد بأن هدف ليبرمان الرئيسي هو رئاسة الحكومة فهو مخطئ. "أولًا وقبل كل شيء استبدال الحكم" — هذا ما يقوله صراحة. أما ما لا يقوله فهو أنه سيكون مستعدًا لتقديم تنازلات شخصية، وهي صيغة أخرى لعبارة "وضع الأنا جانبًا".

ليبرمان يتحدث عن احتمالات التحالف مع أحزاب أخرى، لكنه يروي أنه على اتصال وثيق مع آيزنكوت. "سنفحص ما إذا كان التحالف بيننا سيجلب حتى مقعدًا إضافيًا واحدًا"، يؤكد.

وعن من سيكون في المرتبة الأولى؟ يُجيب ليبرمان الكاتبة في "يديعوت": "نحن نعرف كيف نتفاهم مع بعضنا البعض"، يقول بحزم. "لكن خطوة كهذه تُنفذ قبل 50 يومًا من الانتخابات، وليس قبل 150 يومًا بحيث تُستنزف".

ولا يخفي ليبرمان انتقاداته لخطوة بينيت ولبيد، قائلًا: "لم أفهم ما هذا الاستعجال في هذه الخطوة”. “الجميع ملزمون بالعمل وفق استراتيجية معسكر موحدة".

"حتى لو انقلب العالم، فلن أجلس مع نتنياهو"، قال ليبرمان في المؤتمر الصحفي. لكنه أيضًا لن يجلس مع الحريديم. وفي حديث للكاتبة، وصف ليبرمان سموتريتش بأنه "مختل".

أما آيزنكوت، فقد تلقى أمس توجهًا آخر مثيرًا للاهتمام: ففي المؤتمر السنوي لمؤسسة بيت بيرل كتسنلسون، دعاه يائير غولان إلى الانضمام إلى التحالف بين بينيت ولبيد، أو الانضمام إليه هو، إلى حزب الديمقراطيين، وعدم تقسيم المعسكر.

وقال غولان: "الانتصار في الانتخابات وإنقاذ الدولة يعتمدان على قدرتنا على الوقوف أقوى".

وفي ختام مقالها، كتبت كدمون "الشخص الذي لا يحظى بكل هذا الاحترام فهو بيني غانتس. فقد غادره هذا الأسبوع اثنان آخران من أقرب المقربين إليه، حيلي تروفر وإيتان غينزبورغ. ومع آيزنكوت، يصبح العدد ثلاثة، ممن كانوا من رجاله المقربين، أولئك الذين وضعهم في مقدمة المشهد. وعندما انضم إلى حكومة الطوارئ مع نتنياهو، أخذ معه أيضًا آيزنكوت وتروفر كوزيرين من حصته".





